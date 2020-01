Enige om MLS-overgang for Jakob Glesnes

Strømsgodset har kommet til enighet med MLS-klubben Philadelphia Union om rammene for et salg av kaptein Jakob Glesnes (25).

Sent mandag kveld ble det klart at Strømsgodset aksepterte Philadelphia sitt siste bud på Jakob Glesnes.

Klubbene er enige om rammene for en overgang, annonserer Strømsgodset på sine hjemmesider.

Midtstopperen reiser nå til USA for å forhandle om sine personlige betingelser og gjennomføre medisinsk sjekk. Han tok farvel med spillere og trenere på Marienlyst tirsdag morgen før avreise til Tyrkia.

PÅ LANDSLAGET: Sondre Rossbach, Jakob Glesnes og Sigurd Rosted under EM-kvalifiseringskampen i fotball menn mellom Romania og Norge på Arena Nationala. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

- Forhandlingene har pågått i lengre tid og mandag kveld ble vi enige om rammene for en avtale vi er fornøyd med. Vi unner Jakob denne muligheten og føler at han på mange måter er klar for å ta det neste steget. Vi ønsker ham lykke til videre på veien, sier sportssjef Jostein Flo til klubbens egen hjemmeside.

Jakob Glesnes blir dermed stående med 113 offisielle kamper for Strømsgodset, og i denne perioden har han notert seg for tre nettkjenninger.

- Jakob har utviklet seg mye i løpet av tiden i SIF, både som fotballspiller, menneske og leder. På sitt beste har han vært en strålende midtstopper for klubben. Han har vært lojal og gitt alt for Strømsgodset, sier Flo videre.