Enighet om antidopingkoden, sterke ord om Russland på WADAs verdenskonferanse

WADAs nye antidopingkode ble onsdag ferdig debattert under verdenskonferansen om doping i idretten, og torsdag vil den bli vedtatt av styret.

Antidopingkoden har de to siste årene vært gjenstand for en omfattende revisjonsprosess, der WADA har fått tusenvis av innspill. Norges idrettsforbund er blant dem som har bidratt flittig.

– Revisjonsprosessen har strukket seg over to tingperioder, og både det forrige og det sittende idrettsstyret har vært involvert i arbeidet. Det er særlig gledelig at også utøverne, gjennom NIFs utøverkomité, har vært engasjert i arbeidet med å gi innspill, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i en pressemelding.

– Vi er glade for å registrere at det siste utkastet inneholder endringer som skal styrke utøvernes rettssikkerhet. WADA foreslår blant annet at høringer i dopingsaker skal være åpne dersom den som er anklaget for et regelbrudd krever det. Dette er et skritt i riktig retning og noe NIF har vært en pådriver for, sier NIF-visepresident Johann Olav Koss.

WADA-koden ble innført i 2003 og er tidligere revidert i 2009 og 2015.

– Dette er den sterkeste og mest robuste WADA-koden til nå, sier Lars Mortsiefer i det tyske antidopingbyrået. Torsdag morgen skal WADAs høyeste organ, Foundation Board, vedta koden slik at den kan innføres fra 2021.

Sterke ord

Mens det var bred støtte for koden under verdenskonferansen, gnistret det til i debatten da den kom inn på de russiske dopingskandalene og særlig mistankene om bevisst manipulasjon av databasen fra Moskva-laboratoriet før den ble gjort tilgjengelig for WADAs etterforskere.

– Vi kan ikke tillate at ett lands beviselig statsstøttede dopingsystem stjeler medaljer og ære fra rene utøvere. Tokyo-lekene blir iallfall det femte OL der statsstøttet doping stjeler oppmerksomhet fra rene utøvere, sa Travis Tygart i USAs antidopingbyrå i sitt innlegg.

Han fikk motbør fra Russlands idrettsminister Pavel Kolobkov, som i sin tale advarte mot å blande idrett og politikk og sa at man heller burde sette pris på idrettens evne til å bringe folk sammen.

Mer spennende var ordene til Jurij Ganus, som er leder for Russlands antidopingbyrå (Rusada). Han raste mot de «uansvarlige og destruktive» handlingene til russiske myndigheter som manipulerte databasen.

Applaus for Ganus

Han hevdet at Rusada holdes som gissel i konflikten, ettersom WADA truer med å utestenge antidopingbyrået igjen.

– Rusada hadde ingenting med overføringen av databasen å gjøre. Vi er et offer for ytre krefter, og jeg håper WADA velger visdom når det ilegger eventuelle sanksjoner, sa han til applaus fra salen.

Ganus har tidligere uttalt at han regner med at Russland blir utestengt fra Tokyo-OL neste år og Beijing-OL i 2022. Selv om intet av dette skal bestemmes under konferansen i Katowice, kaster saken skygger over arrangementet, og påtroppende WADA-president Witold Banka er blant dem som har brukt harde ord.

– Jeg vil sende en veldig sterk beskjed om at jeg aldri vil tolerere juks i idretten. Jeg vil ikke tolerere dopere, og jeg vil ikke tolerere manipulasjon, sa han.

