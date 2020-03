Enighet om bruk av pyroteknikk i norsk fotball - nå setter direktorat ned foten

NFF bekrefter enighet med klubbene og supportere om bruk av pyroteknikk.

Nå sier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at de ikke kan godkjenne instrukser eller rutiner som andre utarbeider.

Debatten om bruk av pyroteknikk på norske fotballtribuner tok for alvor fyr høsten 2019.

Eliteserie-oppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga var på mange måter startskuddet for en rekke aksjoner fra et flertall av klubbene i norsk toppfotball.

Flere hendelser med ulovlig bruk av bluss og pyroteknikk var en gjenganger på tribunene under høstsesongen i norsk fotball.

Supportergrupperingene har etterlyst at NFF (Norges fotballforbund) skal komme på banen og tillate supporterne å bruke pyrotekniske virkemidler på tribunene, på supportergrupperingenes egne premisser.

Lillestrøm vedtok senest på klubbens årsmøte forrige uke et styrevedtak om at klubben aktivt skal støtte supporternes ønske om å bruke pyroteknikk under kampene.

- Kommet frem til et dokument

Gjennom vinteren har en arbeidsgruppe bestående av NFF, representanter for klubber og supportere diskutert mulighetene for et nytt regelverk. Gruppen har hatt som mål å jobbe frem et dokument som skal være grunnlaget for det nye regelverket fremover.

NFF har nå nærmet seg «resten av Fotball-Norge» sitt ønske om oppmykning av regelverket før seriestart 4. april.

- Arbeidsgruppen som består av representanter fra NSA, utvalgte supporterkoordinatorer, klubber, NFF og NTF har kommet frem til et dokument som beskriver hvordan man forhåpentlig kan benytte pyroteknikk under trygge og sikre rammer i 2020, sier Rune Nordhaug, seksjonsleder for klubbstøtte i NFF.

Slik så det ut etter oppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga på Åråsen i fjor:

Etter det Nettavisen erfarer skal utvalget har laget en lisens som klubbene søker om å benytte seg av.

Den inkluderer en årsgodkjenning for bruk av pyro på et område som klubben selv definerer, med tydelig markering. Det åpner også for å bruke pyro på flere tidspunkter enn før, men ikke under spill. Det blir også en prøveordning for at noen utvalgte bortefelt kan bruke pyro.

Supporterne og NFF er med andre ord enige om en ny lisens, men fremdeles er det en viktig aktør som må godkjenne det hele.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) kan nemlig ikke slutte opp om det utvalget har blitt enige om.

- Nei, DSB må forholde seg til regelverket for håndtering av pyroteknikk og det gir ikke DSB myndighet til å godkjenne en lisensordning. Men vi hjelper gjerne til med å veilede i hvordan regelverket skal forstås, sier Ann Christin Olsen-Haines i DSB til Nettavisen.

Olsen-Haines sier at «det er veldig positivt at aktørene sammen prøver å finne løsninger for hvordan man skal ivareta sikkerheten ved bruk av pyrotekniske artikler.»

- Det er DSB som lager forskriftene og regelverket for hvordan pyrotekniske artikler skal håndteres i Norge. Forskriftene ivaretar også de forpliktelsene vi har etter EØS-avtalen. De løsninger som aktørene utarbeider må derfor følge regelverket, fortsetter Olsen-Haines.

Brann-supporterne kastet bluss på banen i kampen underveis i kampen mot Vålerenga:

DSB understreker at de i sin tilbakemelding til NFF har valgt å presisere følgende:

- Det er kun fyrverkeri i kategori F som skal brukes til underholdning.

- Det er kun profesjonelle pyroteknikere som kan bruke produkter i kategori F4 samt T1 og T2.

- Fyrverkeriet må brukes i samsvar med produktets bruksanvisning. Korrekt bruk er avgjørende for sikkerhet.

Det er pyrotekniske artikler i kategori P som ofte brukes på fotballkamp i dag. Dette er ifølge DSB forbudt, og er kun ment til teknisk bruk for eksempel som signalmiddel som avgir røyk eller lys, og er ikke ment for underholdning.

STORE MENGDER BLUSS: Kjernen feiret at Lerkendal stadion var 70 år med bluss før eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Vålerenga for noen sesonger siden. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

- Supporterne er utålmodige

Representanter fra NSA, utvalgte supporterkoordinatorer, klubber og NTF skal alle se på løsningen de har blitt enige med NFF om som et steg i riktig retning. Det er enighet om at de er villige til å teste det en sesong.

- Vi som representerer supportere er utålmodige, sier supporterkoordinator i Vålerenga, Matijas Loeb, til Nettavisen.

DSB skal tidligere ha gått bort fra bruk av bluss på tribuner i Norge etter det Nettavisen erfarer var «press fra NFF». Nå har NFF nærmet seg supporterne i større grad enn tidligere og bestilt en anmodning fra DSB om å godkjenne et nytt dokument.

Det ser det altså ut til at DSB ikke kommer til å gjøre.

- Det er bra at aktørene sammen prøver å finne løsninger på hvordan sikkerheten skal ivaretas. Men DSB kan etter regelverket ikke godkjenne instrukser eller rutiner som andre utarbeider. De som håndterer artiklene må selv sørge for at dette skjer etter regelverket, og at det iverksettes rutiner og prosedyrer for å ivareta sikkerheten, sier Olsen-Haines i DSB.

- Hva er begrunnelsen for deres avgjørelse?

- DSB har kun myndighet til å kontrollere etterlevelse av regelverk DSB forvalter, avslutter hun.

DSB opplyser at de ikke har vurdert om tidspunkt for bruk (innmarsj, pause og etter kamp) er forsvarlig, om avsatte områder er egnet eller om nevnte sikkerhetstiltak er tilstrekkelige. Til dette må det brukes aktører med profesjonell kompetanse som også kjenner regelverket.