Kampen mellom Everton og West Bromwich inneholdt det meste - tabber, flotte scoringer, hattrick og røde kort.

Dominic Calvert-Lewin sto for tre av målene, mens Michael Keane og James Rodriguez sto for de to andre.

Med seieren har Carlo Ancelottis menn ennå ikke tapt denne sesongen. De slo Tottenham i første serierunde.

På tampen av den første omgangen ble Kieran Gibbs vist ut etter slag mot Rodriguez, noe trener Slaven Bilic var lite fornøyd. Etter at lagene gikk inn til pause viste kroaten sin misnøye overfor dommerne, noe som førte til en utvisning på også ham.

- Totalt hodemist, utbrøt sportsanker i TV2, Jon Børrestad, etter utvisningen på manageren.

Det ble en svært underholdende, men etter hvert lite spennende kamp. West Bromwich ble skadelidende av å spille med en mann mindre i en hel omgang.

Det var gjestene som kom best i gang på Goodison Park. Etter ti minutter hadde Grady Diangana gjort 1-0. West Bromwich-spissen utnyttet en grov feil av James Rodríguez. Han løp med ballen over halve banen og scoret på et perfekt langskudd som lurte Jordan Pickford.

Bråstopp

Nyopprykkede WBA var også nær ved å på opp til 2-0 etter 22 minutter, men Jake Livermores skudd endte i stanga. West Bromwich sjokkerte vertene med flott og oppofrende angrepsspill, men en etter en halvtime i himmelen tok alt plutselig slutt.

Gjestene tok mer og mer over det siste kvarteret. Etter 33 minutter fikk Dominic Calvert-Lewin satt utligningen til 1-1 med et hælspark inne i feltet. Linjedommeren var oppe med flagget, men VAR godkjente scoringen ettersom ballen kom fra WBA-stopperen Darnell Furlong i en tøff duell med brasilianske Richarlison.

Det var Calvert-Lewins andre mål på to kamper. Han ble også matchvinner mot Tottenham i serieåpningen forrige helg.

Revansj

Rodriguez fikk sin revansj da han presenterte sitt fryktede venstrebein like før sidebytte. Han fikk ballen fra Richarlison i perfekt posisjon og like utenfor 16 meteren slo han til og ballen føk i mål nede ved stolperoten.

Så raknet det fullstendig for WBAs Kieran Gibbs. Han måtte ta en tidlig dusj med marsjorde like før pause. Klønete dyttet han til Rodriguez med hånden oppe i ansiktet.

Dommer Mike Dean måtte også sende Bilic opp på tribunen. Han fikk se det røde kortet etter å ha protestert kraftig på et par av hendelsene. Blant annet på hvordan Furlong ble behandlet på av Richarlison i forkant av 1-1-scoringen.

Storseier til slutt

WBAs Matheus Pereira ville også vise at han har et godt venstrebein. Han traff perfekt på et frispark fra 30 meter og Pickford var sjanseløs og lagene var like langt. Så var det derimot slutt for håpet om poeng.

Michael Keane var framme og satte en retur fra kort hold. Sam Johnstone reddet først headingen fra Richarlison. Everton utnyttet etter hvert sitt materielle overtak. De trillet ballen mellom seg og Calvert-Lewin kunne skli inn sitt andre mål til 4-2. Igjen var Richarlison nest sist på ballen.

Lucas Digne forsøkte seg også på et frispark, men ballen slo i tverrligger via målvakten. På den etterfølgende corneren stanget Calvert-Lewin inn 5-2.

Calvert-Lewin måtte derimot forlate banen med en skade og fikk lagt en svær ispose rundt låret. Det satte en liten demper for festen lørdag.

