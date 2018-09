Enorm Hart klarte ikke stoppe Wolverhampton

Joe Hart storspilte i Burnley-buret, men et overlegent Wolverhampton fikk til slutt nettsus ved Raúl Jiménez og sikret 1-0-seier i Premier League søndag.

Kun en mesterlig omgang av Burnley-keeper Joe Hart sørget for at stillingen var 0-0 til pause på Wolverhamptons hjemmebane. Den tidligere Manchester City- og England-keeperen viste god gammel klasse da han ble pepret med skudd.

Wolverhampton hadde fem fete sjanser før pause, men Hart og James Tarkowski reddet på strek.

Men etter en time klarte ikke Hart og Burnley stå imot. Wolverhampton rullet opp og Raúl Jiménez var helt alene på elleve meter og bredsidet ballen inn helt nede ved stolperota.

Store sjanser

Mexicaneren ble kampens eneste målscorer.

Scoringen kom et kvarter etter at spissen misbrukte en sjanse på blank kasse. Diogo Jota plukket opp et håpløst tilbakespill fra Phil Bardsley, og spilte forbi Hart og til Jiménez, men 27-åringen blåste ballen over mål.

Matej Vydra burde utlignet seks minutter etter Wolverhamptons ledermål, men klarte å banke en halvvolley via Willy Boly og til corner i stedet for å sette den i mål.

Seier nummer to

Til tross for at Jóhann Berg Gudmundsson testet skuddfoten på et frispark i sluttminuttene klarte ikke Burnley komme tilbake.

Wolverhampton hadde også flere sjanser til å øke ledelsen, men mislyktes.

Burnley blir stående med ett poeng i sesonginnledningen og er under nedrykksstreken. Wolverhampton tok sin andre seier og har åtte poeng i løpet av de første fem serierundene.

(©NTB)

Mest sett siste uken