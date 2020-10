Enorm sluttspurt sikret poeng for Real Madrid

Det så lenge ut til at Gladbach skulle få med seg en seier, men Real Madrid leverte en fantastisk sluttspurt.

Borussia Mönchengladbach - Real Madrid 2-2

Los Blancos var stinn av selvtillit etter helgens seier over Barcelona, men skulle lande fort i oppgjøret mot tyske Borussia Mönchengladbach.

Marcus Thuram var en håndfull for spanjolene gjennom kampen, og noterte seg for to scoringer. Den ene kom etter et nydelig angrep i første omgang, før han luktet en retur fra spisskollega Alassena Plea tidlig i den andre.

Så våknet den spanske stormakten. Karim Benzema satt inn 2-1, før Casemiro reddet poenget tre minutter på overtid.

- Det er for mange på Real Madrid som er på 90-95 prosent, og for få som er skikkelig i form for tiden, sier Petter Veland i Viasat-studio etter kampen.

- Mye å gå på

Studioet var ikke veldig imponert over de så av gjestene.

- Denne kampen er et bevis på at de fortsatt har mye å gå på. Det er et eller annet som gjør at de ikke er der de var for tre-fire år siden, men vi skal ikke begynne på det nå, for da kan jeg sitte her til i morgen, fortsetter Veland.

Kollega Rune Bratseth var enig i Velands vurderinger.

- De flytter jo opp masse folk og håper på det beste, og da kommer mulighetene til slutt. Men de er fortsatt ikke i nærheten av å være friskmeldt, for de fungerer ikke som lag.

Eden Hazard var småskuffet over egen prestasjon, men fornøyd med å være tilbake på banen.

- Jeg skulle nok scoret et mål i dag, men vi viser at vi kan ta oss videre fra denne gruppa. Vi hadde flere sjanser i dag, forteller belgieren til Viasat.

Mønsterangrep

Real Madrid kom fra en strålende seier over Barcelona i El Classico for få dager siden, men fikk beina plantet kjapt på jorden igjen mot Borussia Mönchengladbach.

Spanjolene styrte kampen, men det var vertene som skulle juble først.

Tyskerne rullet opp et nydelig angrep, og pasningen fra Alassane Pléa var strøken. På bakerste stolpe ventet franske Marcus Thuram som var kontant i avslutningsøyeblikket, og sendte Gladbach foran.

VAR AVGJØRENDE: Luka Modric kom inn og var avgjørende i Madrids snuoperasjon. Foto: Uwe Kraft (Reuters)

Målet ble først sjekket av VAR, men det kom fort frem at målscorer Thuram var på riktig side.

Los Blancos hadde problemer med å skape de største sjansene, og gikk til pause på 1-0 til hjemmelaget.

- Nå skal det jobbes for Real. Dette er Tysklands fjerde beste lag, så det er ikke bare for Madrid og komme ut på her og score to mål, sa Petter Veland i Viasat-studioet i pausen.

Aktive Madrid - ny kalddusj

Det spanske hovedstadslaget så derimot påskrudd ut fra start i den andre omgangen. Vinicius Jr spilte banket et innlegg foran målet, men Marco Asensio klarte ikke å få ballen på mål.

Like etter var det brasilianeren selv som bommet, etter et strålende forarbeid av Federico Valverde.

Hjemmelaget ble presset langt tilbake i banen de første ti minuttene av omgangen, og ble presset til enkle pasningsfeil av et aggressivt Madrid-lag. Christoph Kramer skulle derimot sende i vei et lite skremmeskudd, da han dro seg forbi flere mann, men fikk avslutningen blokkert i siste liten.

Les også: Barcelona-president Bartomeu trekker seg

Så smalt det. Alassena Plea sendte i vei en kanonkule mot Thibaut Courtois som måtte gi retur, og igjen stod franske Thuram der. 23 åringen hadde få problemer med å sette inn sitt andre for dagen.

Gladbach-dominans

Sekunder etter fikk vertene nok en kjempesjanse, ved Plea. Spissen klarte derimot ikke å overliste Courtois, som leverte en meget god redning.

Lars Stindl fortsatte Gladbach-dominansen da han var millimeter unna 3-0, men avslutningen endte på feil side av stolpen for de svartkledde.

Les også: Maanum sendte kvinnelandslaget til EM-sluttspill: – Utrolig deilig

Madrid skulle få sin sjanse da Eden Hazard ble spilt fint igjennom av Karim Benzema, men den spillerustne belgieren satt ballen til side for mål i en god posisjon.

- De ser helt låst ut der oppe, og får egentlig ikke til noe som helst, var kommentatoren til Lars Tjærnås fra kommentatorplass for Viasat.

Klassescoring

Gjestene skulle derimot skape spenning med fem minutter igjen på klokka, og det var veteranen Benzema som gjorde det. Casemiro jaktet en ball og fikk headet den inn i feltet. Der dukket Benzema opp på akrobatisk vis, og dunket inn reduseringen.

- Det er akrobatisk av Benzema. En nydelig scoring, kom det fra Roar Stokke.

Så skjedde det som lå i lufta. Madrid presset fremover, og tre minutter på overtid kom den. Innlegget fra Modric traff Sergio Ramos, og inne i feltet stod Casemiro som banket inn 2-2.

Kampen endte 2-2, som gjør at Madrid fortsatt er sist i sin gruppe. Shakhtar topper gruppa med fire poeng, og Gladbach og Inter på to poeng.