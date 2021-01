Enorm soloprestasjon da Palace slo tabelljumboen

Eberechi Eze sto for kampens prestasjon med et herlig soloraid da Crystal Palace vant 2-0 over Sheffield United i Premier League lørdag.

Palace var klar favoritt hjemme mot Sheffield United, Premier Leagues desiderte bunnlag. Favorittstempelet hadde London-laget ingen problemer med å innfri. Hjemmelaget tok ledelsen allerede etter fire minutter da Wilfried Zaha, Christian Benteke og Jeffrey Schlupp kombinerte, før sistnevnte enkelt satte ballen i mål. Schlupp måtte gi seg med skade etter 40 minutter, og inn kom 22 år gamle Eze. Han skulle ikke bruke lang tid på å vise fram ferdighetene sine. For på overtid av 1. omgang fikk angrepsspilleren ballen på egen banehalvdel og forserte tilsynelatende enkelt forbi flere Sheffield United-spillere, før han lekkert satte ballen ned i hjørnet av målet. 2-0 ble stående gjennom hele 2. omgang og sender Crystal Palace enda lenger unna nedrykkskampen. Der sliter Sheffield United tungt med bare to poeng på 17 kamper. Laget som må klare seg uten Sander Berge et par måneder til, må virkelig finne formen på nyåret for å ha mulighet til å redde plassen i Premier League. (©NTB)

