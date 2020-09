Enorme pengesummer på spill for Hovland: – Jeg ser jo på det, jeg er ikke blind

Fra fredag og over helgen spiller Viktor Hovland avslutningen av PGA-sluttspillet. Han er klar over at et par dårlige slag kan koste han millioner av kroner.

– Ja, jeg ser jo på listene over hvor mye man kan vinne. Jeg er ikke blind, sier Hovland og ler til NTB fra Atlanta, der turneringen skal avvikles.

Dersom nordmannen ender sist (nummer 30), får han 3,5 millioner kroner. Klarer golfkometen fra Oslo å spille seg opp til en 14.-plass, reiser han hjem med 5,5 millioner kroner.

Vinneren blir 130 millioner rikere.

– Det er jo ikke så stor forskjell i bunnen med tanke på pengepremiene, men i toppen er det jo gigantiske forskjeller. Jeg tenker jo selvfølgelig på det.

Hovland har spilt inn i underkant av 18 millioner kroner i sin første sesong som proff.

Avgjørende turnering

Den delte 40.-plass i PGA-turneringen i Illinois sist helg holdt akkurat til «finalebillett» for Hovland i helgens PGA-tourmesterskap, som spilles fra fredag til mandag på East Lake Golf Club i Atlanta.

– Jeg spilte ikke kjempebra, men godt nok til å kvalifisere meg til Atlanta, som var det viktigste. Langspillet var ikke der det skulle være, det ble mye ute i roughen. Jeg var ikke så stresset med tanke på å bli topp 30, men å ha det svart på hvitt skader ikke.

22-åringen starter den avsluttende turneringen av PGA-sesongen 2019/20 på par fordi han ligger på 27.-plass på sesongrankingen. Jo bedre man er på rankingen, jo flere slag starter man under par. Leder Dustin Johnson startet ti slag under par.

Positiv

– Jeg skjønner at FedEx (sponsoren for sluttspillet) gjør det sånn når de har spyttet inn så mye penger som de har gjort. Dustin har spilt bra i det siste, så det at han starter et par slag foran er ikke ufortjent.

Det at Oslo-gutten starter med dårligst utgangspunkt av de på startlisten, tror han bare er positivt.

– Spiller jeg bra, vet jeg at jeg klatrer på listene. Jeg må få momentum og klare å forbedre nærspillet og puttingen. Ender jeg topp 15, er det ganske bra.

Opp til 15.-plassen før turneringen starter er det tre slag.

– Det å starte bakfra og jage er en mentalitet som jeg kan trives med. Jeg har ikke noe å tape og kan bare angripe.

Enorme pengepremier

– Hva har du brukt pengene på denne sesongen? Det har jo vært en innbringende sesong.

– Jeg har brukt noe av pengene på hus i Oklahoma, men ellers har jeg ikke brukt så mye. Jeg har ikke så mye å pisse pengene på, sier han og ler.

Det at Hovland også skal spille turneringen i Atlanta i helgen, gjør at han i 2021 får automatisk innpass i en rekke turneringer.

På’n igjen umiddelbart

Hovland rekker ikke å slappe av særlig lenge, til tross for at den unormale PGA-sesongen har vart i et år. Allerede om to uker, fra 20. september, starter US Open i New York. Neste helg starter PGA-sesongen 2020/21.

Etter helgens turnering blir det en frihelg før han reiser til «The Apple».

– Da skal jeg trene litt og henge med gutta på Oklahoma-laget. Det blir nok noe å gjøre, men jeg skal få klart å slappe av litt og.

Har troen på Hovland-byks

Hele helgens turnering vises på Eurosport. Den tidligere proffgolferen Henrik Bjørnstad skal kommentere turneringen. Han har troen på Hovland-show i Atlanta.

– Jeg tenker at en plassering blant de ti beste er realistisk for Hovland. En del av gutta som har kommet hele veien nå begynner nok å bli litt fornøyde med sesongen, Viktor er ikke én av de. Han er sulten på mer. Banen passer Viktor veldig godt, sier Bjørnstad ivrig og fortsetter:

– Det viktigste på denne banen, er å treffe mange fairways. Den krevende bermuda-roughen er tjukk og man greier rett og slett ikke hevde seg i toppen hvis man ligger for ofte i denne roughen, i hvert fall ikke når man starter mange slag bak som er Hovlands tilfelle denne uka.

Per Haugsrud er den andre kommentatoren. Også han har tro på Viktor.

– Banen passer Viktor som hånd i hanske. På de siste hullene er utslagene uhyre viktig. Et realistisk resultat er rundt en 10.-plass.

– Viktor har prestert utrolig bra i år og det er kult å se at han er blant de beste i verden. Jeg er ikke overrasket, sier proffgolfer Kristoffer Ventura til NTB.

(©NTB)