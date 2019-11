Episk ninjapspark satt en brå slutt for veteranens MMA-retur

Davy Gallon leverte et svært minneverdig øyeblikk mot veteranen Ross Pearson.

Den britiske veteranen Ross Pearson, kjent for å ha vunnet programmet The Ultimate Fighter på amerikansk TV, pensjonerte seg egentlig fra MMA tidligere i år.

Men etter å ha vunnet en boksekamp i mai bestemte han seg likevel for å returnere til buret denne helgen.

- Jeg tror jeg var litt for rask med å ta ordet pensjonering i munnen. Etter min forrige opptreden ble jeg forbannet og frustrert, så jeg spyttet det ut, sa 35-åringen før kampen.

Det ble et brutalt gjensyn.

For på andre siden sto franske Davy Gallon, som leverte et av de mest episke øyeblikkene i MMA-historien da han flippet rundt og knuste sin rutinerte motstander med et såkalt rolling thunder-spark.

- Åh herregud! Jeg vet ikke engang hva jeg skal kalle det engang. Jeg har aldri sett en avslutning som det der, sa en sjokkert kommentator etter det vanvittige sparket.

Dermed spørs det om ikke Ross Pearson vil revurdere pensjonstilværelsen.

Flere var imidlertid raske med å påpeke at det ikke er første gang et lignende stunt har avsluttet en MMA-kamp.

Se Justin Gaethje knuse Dustin Poirier med er rolling thunder-spark under.