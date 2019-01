Erevik slÃ¥r tilbake mot kritikk av publikum i VM-finalen

Mener de norske spillerne må tåle fiendtlig stemning på tribunene.

DANMARK - NORGE 31-22:

Norge kom seg til en andre VM-finale på like mange forsøk, men ble regelrett smadret av vertsnasjonen Danmark.

Nabolandet i sør ledet med sju mål til pause, var elleve foran på det meste, og beseiret til slutt de norske håndballgutta med ni måls margin.

Festhåndballen av vertskapet skapte selvsagt meget god stemning blant det patriotiske publikummet i Herning.

Speakeren i finalearenaen Boxen kalte publikum det beste i verden, og oppfordret dem til å holde støynivået oppe. Tusenvis av tilskuere sørget også for pipekonsert da Norge var i angrep. Dette gikk spesielt ut over Norges største stjernespiller, Sander Sagosen.

Den fiendtlige stemningen mot Norge fra tribunene fikk enkelte til å reagere mens finalen pågikk. I sosiale medier har flere vært ute å kritisert både oppførselen til publikum og speakeren. Blant kritkerne var TV 2s Harald Bredeli og VGs Knut Espen Svegaarden.

LIKTE STEMNINGEN: Tidligere landslagsmålvakt Ole Erevik mener Norge må tåle motbør fra danske håndballtribuner.

Norsk tilhenger



TV 3-ekspert Ole Erevik var derimot av en ganske annen oppfatning.

- Det er fett å være til stede på et mesterskap i Norden og Skandinavia der hjemmepublikummet virkelig drar sitt eget mannskap fram. Ikke bare med støtten til gir til sine egne, men også i det presset de la på motstanderme, sa Erevik etter Norges stortap i VM-finalen.

- Det ble pipekonsert hver gang Norge hadde ballen. Hver gang Sander Sagosen hadde den, og hver gang Norge kom inn på banen. Det synes jeg er kult. Sånt skal være lov. Sander Sagosen er en som tør å stikke nesen fram, og da tåler han også det, tilføyde Erevik.

Han får støtte av håndballkommentator og tidligere keeperkollega Frode Scheie, som mener kritikken må styres over på andre ting.

- Det blir litt feil fokus. Det har ingenting å si for hvem som vinner. De norske spillerne spilte også mot et publikum som løfter hjemmelaget mot Tyskland i semifinalen, og de gjør det til vanlig i Champions League for klubbene sine, påpeker Scheie overfor Nettavisen.

Den buingen mot Norge, og spesielt Sagosen, kler ikke danskene.

Jeg kommer ikke til spise fleskestek p ett r.

Men p banen er Danmark vanvittig gode. S kanskje buhu hjelper.. — Harald Bredeli (@TV2Bredeli) January 27, 2019

Godt at speakeren er nytral da. Det er da noe i et VM ..... — Svea (@VGSvea) January 27, 2019

En del er av den oppfatningen at i alle fall en speaker i en VM-finale bør opptre nøytralt. Men publikum og speaker fikk uansett lite å si for sluttresultatet. Norge tapte 22-31 og hadde for store problemer med eget spill til å demme opp for VM-finalens suverene vinnerlag.

- Det kan godt hende at en kunne vært litt mer irritert over sånne ting hvis Norge hadde tapt med ett eller to mål. Men når man taper med nærmere ti, så er det ikke der man bør legge fokus etter kampen, sier Scheie.

Han legger til at han har opplevd langt mer patriotiske speakere andre steder i Europa enn i Herning søndag kveld.