Éric Abidal forteller hvorfor Barcelona kollapset mot Liverpool på Anfield

Den franske fotballegenden, som nå er sportsdirektør i Barcelona, mener at klubben gjorde en stor feil etter den første semifinalen.

4-0 seieren til Liverpool over Barcelona i Champions League forrige sesong er en kamp de fleste fotballfans husker godt. For Merseyside-klubben ble det en episk fotballkveld, hvor de snudde et 3-0 tap fra første semifinale og kvalifiserte seg for finalen. Til slutt vant også Liverpool turneringen etter å ha slått Tottenham i finalen.

- En klar advarsel

I et intervju med den spanske avisen Sport, snakker Abidal om hvorfor alt gikk galt for Barcelona den mai-kvelden.

- Jeg vil snakke først om den første kampen. Alle Barcelona-supportere husker nok resultatet bedre enn selve kampen. Det var en svært vanskelig kamp, hvor resultatet ble flatterende. Det var en klar advarsel for hva som kunne skje i returkampen, sier franskmannen til Sport.

Abidal vant selv to Champions League-titler med Barcelona i løpet av sine seks sesonger som spiller i klubben, og han fikk også solide 67 landskamper for det franske landslaget.

NEDTUR: Her depper Lionel Messi etter at Barcelona ble utklasset av Liverpool i den andre semifinalen av Champions League. Foto: Phil Noble (Reuters)

- Vi trengte bare ett mål

Franskmannen satt selv på tribunen i returkampen på Anfield, og hadde en klar tanke på hva som måtte til for å gå videre til finalen.

- Vi trengte bare ett mål. Med det ene målet ville ingen ha husket Liverpool. Katastrofen var lagets holdning, men både spillere og trenere kan skyldes på. Ting skjer i fotballen som bare ikke kan forklares, hevder Abidal.