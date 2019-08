Nicklas Bendtner har ikke spilt for Rosenborg siden april.

Det har vært mye snakk om Nicklas Bendtner sin situasjon i Rosenborg. Dansken har ikke spilt for RBK siden 28. april, da han spilte samfulle 90 minutter i tapet mot Molde.

Etter det Nettavisen kunne erfare så har Rosenborg aktivt forsøkt å bevege på Bendtner i vinter, og mye ligger an til at danskens tid på Lerkendal er over innen kort tid.

Også RBK-trener Eirik Horneland har gått langt på vei for å bekrefte at det er over og ut for den profilerte dansken i Rosenborgs legendariske hvite og sorte trøye.

Les mer: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Gode penger?

Ifølge Adresseavisa har ikke Bendtner vært å se på RBK-trening på over en måned. Situasjonen rundt dansken får Erik Huseklepp til å riste på hodet:

- Jeg kjenner Horneland godt og han spiller en fotball som ikke har råd til at en ikke gjør jobben sin. Han har ikke råd til en spiss som ikke gjør noe. Det er ikke sikkert Bendtner bryr seg om han spiller noe eller ikke, sa Huseklepp i TV 2s FotballXtra-studio.

Den tidligere Brann-profilen spekulerte i hvorvidt det kanskje er det finansielle situasjonen i Trondheim som gjør at dansken ikke har hatt noe hastverk med å finne seg ny klubb.

- Han sitter på en god kontrakt der oppe og tjener masse penger. Hvis han sitter der ut kontrakten så kan han finne seg en ny klubb. Slik jeg har fått inntrykket av han så bryr han seg ikke så mye om han må vente et halvt år, sa Husklepp.

I TV 2s FotballXtra-studio var RBK-legenden Steffen Iversen veldig tydelig på at situasjonen rundt den danske veldig uheldig både for klubb og spiller.

- Det er vanskelig å si hva statusen er rundt ham, de holder munn rundt hva som skjer med Bendtner, sa Iversen i TV 2s studio.

Les mer: Molde stakk av med samtlige tre poeng mot Viking

Fornøyd med Horneland

Han fortalte at det virker som veldig mye er usikkert rundt det som skjer med dansken i sommer.

- Vi vet ikke helt hva som skjer med han der oppe. Hvorfor han er ute i kulden, veldig mye blir sagt. Er det slik at han koster mer penger om han spiller for Rosenborg? Vi vet ikke helt. Han er en god spiller på sitt beste, og kanskje den beste i Eliteserien. Han kommer helt sikkert til å flytte på seg, sa Iversen.

Dansken signerte for RBK i 2017, og var en stor hit i den første sesongen sin i Trondheim. I andre sesong klaffet han ikke like bra, men scoret likefullt to mål i cupfinalen mot Strømsgodset.

Bendtner har kontrakt til 1. januar 2020 i Rosenborg, selv om det har blitt spekulert i om han fort kan forsvinne denne sommeren allerede.

Det har lenge sett ut til å være en feide mellom Bendtner og Horneland. Den siste tiden har sistnevnte fått RBK til å spille fin fotball, mens Bendtner ikke har vært å finne på Lerkendal.

Iversen mener det at det tyder på at den tidligere Haugesund-treneren er i ferd med å vinne over det kravstore RBK-publikummet:

- Akkurat nå er de fornøyd med det de ser, de ser et friskere RBK. De går i angrep, de legger seg ikke bakpå slik de gjorde tidligere i sesongen. Det liker trønderne å se, og de spiller mer Rosenborg-fotball.

Rosenborg har seks seire på de åtte siste kampene i Eliteserien, og har startet tabellklatringen under Eirik Horneland. Lørdag måtte de ta til takke med 1-1 borte mot Sarpsborg.

Det gjør at de regjerende seriemesterne ligger på femteplass i Eliteserien i skrivende stund.