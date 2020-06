Erik Solérs TV-opptreden skapte reaksjoner. Nå forklarer han hva som skjedde

Erik Solér hadde tydelig trøbbel med å snakke da han stod i Eurosports Fotball Direkte-studio under serieåpningen i Eliteserien tirsdag.

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og mange tok til sosiale medier for å uttrykke forundring over det som foregikk på skjermen.

Solér fulgte kampen mellom Viking og Bodø/Glimt, men da høydepunktene ble vist etter at kampene var over, var ikke Solér lenger i studio.

- Betennelse

Den tidligere landslagsspilleren svarte ikke på Nettavisens anrop etter at sendingen var over, men på sms forklarer han at han hadde problemer med stemmebåndet.

- Betennelse på stemmebåndet, som gjorde at jeg slet med stemmen, dessverre, skriver Solér i en sms til Nettavisen.

- Ikke allverden å si egentlig, men ikke veldig artig under sending, hvor stemmen er verktøyet ditt, skriver han videre.

Discovery: - En av Norges fremste

Discovery er gjort kjent med reaksjonene i sosiale medier under sendingen.

Mediekontakt Hanne McBride skriver følgende i en sms til Nettavisen, etter først å ha blitt kontaket på telefon og epost:

- Erik Solér er en av de fremste fotballekspertene i Norge og har lang erfaring både som spiller, agent og sportsdirektør, og i kraft av hans stilling som sportssjef i Norsk Toppfotball var han et naturlig valg for oss som gjest i første serierunde av årets Eliteserie-sesong.

- Det viste seg dessverre at han fikk trøbbel med stemmebåndet utover kvelden, noe som gjorde det naturlig å kaste inn håndkleet og la han få hvile stemmen etter kveldens Fotball Direkte-sending, skriver McBride.

Fotball Eliteserien menn tirsdag, 1. runde:

Odd – Sandefjord 1-2 (0-0)

Mål: 0-1 Fredrik Nordkvelle (selvmål 83), 0-2 Sivert Gussiås (str. 90), 1-2 Torgeir Børven (str. 90).

200 tilskuere.

Rosenborg – Kristiansund 0-0

200 tilskuere.

Stabæk – Mjøndalen 0-0

200 tilskuere.

Rødt kort: Alexander Betten Hansen (90, to gule), Mjøndalen.

Viking – Bodø/Glimt 2-4 (2-1)

Mål: 1-0 Fredrik Torsteinbø (21), 1-1 Ulrik Saltnes (27), 2-1 Even Østensen (42), 2-2 Jens Petter Hauge (57), 2-3 Sondre Brunstad Fet (69), 2-4 Philip Zinckernagel (80).

200 tilskuere.

Aalesund – Molde 1-4 (1-2)

Mål: 0-1 Magnus Wolff Eikrem (10), 1-1 Simen Bolkan Nordli (29), 1-2 Etzaz Hussain (45), 1-3 Leke James (54), 1-4 Eirik Hestad (86).

200 tilskuere.

Rødt kort: Leke James (70, to gule), Molde.