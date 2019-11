Erik Thorstvedt misfornøyd med Pochettino-sparkingen: - Dette er en trist dag

Den legendariske Tottenham-målvakten mener at klubben burde hatt mer is i magen rundt situasjonen til Pochettino.

Tirsdag kveld ble det klart at Tottenham har sparket trener Mauricio Pochettino. Dermed forlater argentineren jobben på Tottenham Stadium, etter å ha vært ansatt siden 2014.

Under Pochettinos tid i klubben har Tottenham endt blant topp fire i Premier League de fire foregående sesongene, og har også spilt i Champions League-finalen så sent som i juni. Der ble Liverpool nummeret for store.

Det har lenge versert rykter om at Pochettino kunne være på vei vekk, og tidligere tirsdag ble det rapportert at argentineren hadde vært i krisemøte med styreformann Daniel Levy.

Les også: - Maradona ferdig som trener for Gimnasia

- Trist og lei meg

Siden har Tottenham bekreftet at mannen fra Murphy i Argentina er ferdig i sjefsstolen på Tottenham Stadium. Ifølge klubbens uttalelse er det første og fremst snakk om de «de dårlige resultatene hjemlig på slutten av sist sesong, og starten av denne sesongen».

Det får Tottenham-legende og TV 2-ekspert Erik Thorstvedt til å riste på hodet:

- Det kommer nok ut litt mer etter hvert, men hvis det er misnøye med resultatene, så synes jeg det er helt på trynet. Da er det veldig rart, han har opparbeidet så mye bonuspoeng i banken med tanke på det som har skjedd over flere sesonger, sier Thorstvedt til Nettavisen.

LEGENDE: Erik Thorstvedt voktet for Tottenham mellom 1989 og 1995. Foto: Morten Holm (NTB scanpix)

- For meg kan man avskrive én sesong, det er helt greit. Han er en glimrende mann til å snu skuta. De har problemer på flere områder, men jeg tror han har det i seg til å fikse. Men det kan hende dette også handler om motivasjonen.

Han minner om at Pochettino selv hintet mot at han åpnet for å trekke seg fra jobben dersom klubben vant Champions League, og har siden også blitt koblet med noen av de største klubbene i Europa.

Slik så det ut da Tottenham-fansen tok farvel med White Hart Lane

- Han har tidligere sagt at dersom han hadde vunnet Champions League, så hadde han trukket seg. Det tror jeg er sant, jeg vet han har hatt tilbud fra andre klubber som han sikkert angrer på at han ikke tok når han ser hvor Tottenham-prosjektet står.

- Kan du si noe om hvilke klubber det er snakk om?

- Ja, jeg vet hvilke klubber, men det er ikke noe jeg kan si noe om. Men det er blant de aller største klubbene. Han ville kanskje vinne med Tottenham, men ting går gjerne i sykluser. Stilen han ønsker har de ikke klart å spille på lenge, sier Pochettino.

Den legendariske burvokteren er uansett tydelig på at han overhodet ikke er fornøyd med at argentineren nå er ferdig i Tottenham.

- Jeg er rett og slett litt trist og lei meg over at noe som har vært så bra er over. Jeg går utifra at Tottenham har noe klart snart. Det er ikke krise, selv om resultatene er dårlig. Det er ikke slik at de ligger på nedrykksplass med to runder igjen, sier Thorstvedt.

- Det er veldig mye som man kan vri og vende på, men dette er en trist dag. Han kommer til å ha en kjempestatus blant supporterne resten av livet. Han blir hyllet ut døren for alt han har gjort for klubben.

Mourinho?

Ifølge den vanligvis troverdige journalisten Fabrizio Romano har man ikke kastet bort tiden på Tottenham Stadium. Den italienske journalisten skriver nemlig at José Mourinho kan være nestemann på vei inn dørene:

- Tottenham vurderer José Mourinho som ny trener etter å ha sparket Pochettino. Og José er åpen for å starte diskusjoner med Tottenham. Daniel Levy bestemmer seg innen de neste timene, skriver Romano på Twitter.

Også BBC-journalist Dan Roan melder at Mourinho vurderes veldig sterkt av Tottenham:

Manchester Evening News, Football London og Sky Sports melder også at det er Mourinho som ser ut til å være den heteste kandidaten til å ta over etter Pochettino i Tottenham.

Mourinho har stått uten trenerjobb siden han fikk sparken i Manchester United for litt over et år siden. Han kan dessuten vise til tre Premier League-titler i løpet av sine to trenerperioder i Chelsea.

Thorstvedt tror at en ansettelse av Mourinho fort kan være veldig polariserende blant supporterne av «Lilywhites»:

- I utgangspunktet så følte jeg det var mye som ble ødelagt i Manchester United nå sist. Men, jeg vet da søren, jeg .. du har jo Allegri, men om han er villig til å ta Tottenham? Han er vant til å trene på øverste hylle, og Tottenham er ikke akkurat der, sier Thorstvedt.

THE NEXT ONE?: José Mourinho kobles som erstatteren til Mauricio Pochettino hos Tottenham. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

- Mourinho er et fascinerende forslag som sikkert kommer til å dele fansen ganske kraftig. Selv så velger jeg å sitte litt på gjerdet, og la dette synke inn litt.

Selv om Mourinho fort kan bli nestemann inn dørene på Tottenham Stadium, og at dette på mange måter symboliserer avslutningen på Pochettinos prosjekt, så tror ikke Thorstvedt at det kan lede til spillerflukt:

- Det kommer helt an på hvem som kommer inn, tror jeg. Alle spillere vil vinne og gjøre det bra. Får de en trener de liker, og som klarer å få resultater kjapt, så ser jeg ikke hvorfor spillerne skal dra. Mange av de er bundet til lange kontrakter, og Daniel Levy kan være tøff.

Han er uansett tydelig på at Tottenhams modell har slått sprekker, og at man nå står i fare for å miste flere spillere for slikk og ingenting:

- Men dette har gått i oppløsning når enkelte spillere har funnet ut at de ikke fant seg i dette. Kyle Walker gikk til Manchester City og tredoblet lønna si. Spillerne nekter å skrive under nye kontrakter, og da taper de spillerne penger underveis, men nå har man tre-fire spillere som sitter og bare ser ut kontraktene sine, sier Thorstvedt.

- Det gjør at Tottenham går glipp av penger, men også at Pochettino fikk et kjempeproblem. Han har ment at du aldri kan få disse spillerne til å være 100 prosent involvert, emosjonelt og fysisk, på et krevende prosjekt. Men når de tenker neste klubb, så får han et problem.

Han trekker frem Jan Vertonghen og Toby Alderweireld som to av spillerne som kan forsvinne når kontraktene deres går ut sommeren 2020.

Også danske Christian Eriksen er på utgående kontrakt i Tottenham. Han har blitt koblet til klubber som Manchester United, Real Madrid og Juventus over det siste året.