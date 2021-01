Erik Valnes er et stort utropstegn allerede før VM: - Det kan skje igjen

24-åringen seiler opp som mannen som kan gjøre det «umulige» mulig. Johannes Høsflot Klæbo må passe seg, mener langrennsekspert Torbjørn Nordvall.

Dette er en kommentar, og gir uttrykk for skribentens meninger.

Da Erik Valnes (24) lyktes med å spurtslå sprintkongen Johannes Høsflot Klæbo i Ruka, viste han for seg selv og omverdenen at det «umulige» er mulig og det kan skje igjen. Kanskje allerede under lørdagens NM-sprint i Granåsen i Trondheim?

I mine øyne er Valnes den norske landslagsutøveren med best og raskest utvikling de siste to årene.

Ja, jeg vet at den trygge Bardufoss- og Omegn-løperen vant gull i U23-VM i både 2018 og 2019, men også at han vokste flere centimeter som skiløper sist sesong og at han har gått fra å ha en kapasitet til å nå finaler og komme på pallen, til å kunne utfordre den suverene Klæbo og til og med beseire ham i en ren spurt.

LES OGSÅ: Norsk fotball trenger Solbakkens stemme

Som i finske Ruka, der Valnes med enorm kraft, energi og spenst tok et «Klæbo-klyv» like kjapt, teknisk og effektivt som originalen selv, Klæbo.

Både styrken og utholdenheten imponerer. Valnes er en kruttpakke som i hvert fall får meg til å tro at Klæbo må være på sitt aller beste for å vinne gull i årets NM i Granåsen.

Valnes måtte riktignok gi tapt for Klæbo på Beitostølen og også forrige helg på Lygna, men han tapte ikke med mye og det var ingen optimale renn med tanke på posisjonene for Valnes.

Fra å ha gått inn til fire andre- og tredjeplasser i verdenscupsesongen 2019/2020 og blitt nummer to i sprintcupen, har Valnes åpenbart tatt nye steg i utviklingen. Seieren i Ruka smakte godt for tromsværingen.

LES OGSÅ: Idrettspsykologen: - Hun var bare 13 år da foreldrene tok kontakt

Distanseløpet over 30 kilometer klassisk på Lygna viste og med tydelighet at Valnes har mye å by på, selv i kamp med flere av verdens beste distanseløpere. Han ble nummer tre, 0,6 tideler bak Klæbo og 0,2 tideler bak Pål Golberg.

Tre løpere fra Arild Monsens sprintlag på topp, altså. Det er et tegn på hvilken kompetanse det finnes i det norske landslaget til å bygge verdensløpere både i sprint og distanse.

Jeg mener at Valnes er et stort utropstegn allerede før VM har startet i tyske Oberhof 24. februar. Valnes er også, ifølge min måte å tenke på, en fantastisk ressurs for Klæbo. En hvassere sparringspartner på trening, og utfordrer om seieren, får ikke Byåsen-løperen engang av italienske Federico Pellegrino, russiske Aleksandr Bolsjunov og franske Lucas Chanavat.

Er du norsk mester i sprint, er du er i verdenstoppen. Klæbo kommer til å få kjenne pusten fra Valnes i nakken i sin egen løvehule, Granåsen i Trondheim.

Av alle langrennsgrener der Norge er sterke, mener jeg de er aller best i herresprint.

Monsen har et helt fotballag av fartsfantomer å velge mellom når plassene til verdenscuprennene i Falun og Ulricehamn skal tas ut og når VM-laget skal legges fram.

LES OGSÅ: Ulvang skuffer meg som langrennssjef i FIS

I forkant av NM ser jeg at følgende fire løpere ligger best an til å bli tatt ut, ved siden av den forhåndskvalifiserte Klæbo. Han er regjerende mester fra Seefeld i 2019. De fire er: Pål Golberg, Emil Iversen, Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes.

Men det er flere som presser på bakfra. Sivert Wiig ble nummer tre på Lygna og nummer sju på Beitostølen.

Aaron Aakre Rysstad ble nummer fem på Lygna og nummer seks på Beitostølen.

De er to jokere i dette spillet.

Nye toppløp i Granåsen kan gi dem verdenscupbilletter og et fortsatt håp om VM-plass.

LES OGSÅ: Hotell-sjef reagerer på Karlssons oppførsel: - Ikke greit

Med i dette bildet er selvsagt også Sindre Bjørnestad Skar og en Northug - Even Northug, som har prestert sterkt i vinter, uten å ha fått helt fullklaff.

Mye kan skje i Granåsen.

Og det kan som sagt godt skje igjen at Erik Valnes vinner over Johannes Høsflot Klæbo.

Umulig er det definitivt ikke.

/Torbjörn Nordvall

Reklame Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe