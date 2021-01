Erik Valnes jublet for sin første NM-tittel – meldte seg på i kampen om en stafettplass i VM

Sprinteren Erik Valnes gikk inn til gull på mennenes 10 kilometer klassisk i NM og kan ende opp som startmann for Norge i VM-stafetten i Oberstdorf.

Sprinteren Valnes var raskest fra start til mål og var førstemann på samtlige passeringspunkter. I mål var han 8,9 sekunder foran sin nordnorske kollega Daniel Stock.

Valnes hadde kontroll på konkurrentene underveis og tok sin første NM-tittel på seniornivå. Fredag ble det sølv på sprinten.

Løpet var så sterkt at landslagstrener Eirik Myhr Nossum lanserte ham som en mulig mann for Norge på 1. etappen i Oberstdorf.

– Hva sier du til en slik uttalelse?

– Han er en klok mann, og det er hyggelig, det. Men det er mange gode som ikke gikk her. Jeg tror ikke navnet mitt står spikret, og det er mye som skal skje før den tid. Men jeg stiller opp hvis jeg får beskjed om at jeg skal gå.

– Du melder deg i hvert fall på blant de aktuelle til en stafettetappe?

– Ja. Det gjør jeg.

– Hvem er dine konkurrenter om en førsteetappe?

– Emil Iversen, Hans Christer Holund og Pål Golberg. Han kan vi ikke glemme, sa Valnes på direkte spørsmål fra NTB.

Det er et stykke til VM, men det er ikke utenkelig at Emil Iversen går 2. etappen for Norge.

Da kan kampen om førsteetappen fort stå mellom Valnes og Golberg.

Hardt

Erik Valnes jobber dag ut og dag inn for å bli en bedre distanseløper og er også blitt det. Ikke minst er han blitt det i klassisk. På skøyting har han fortsatt en jobb å gjøre.

På 10-kilometeren i Granåsen luktet det svidd av Valnes.

– Jeg åpnet hardt nok og fikk beskjed om at jeg lå godt an. Jeg kjente at jeg var stiv allerede på førsterunden, men så fikk jeg gode sekunderinger og så startet snakket om gull. Da var det bare å dra ned rullegardinen og slutte å tenke for mye. Da visste jeg at det var et kvarter igjen med vond gåing og så kunne det bli veldig bra. Da er det lett å motivere seg underveis.

Takk til treneren

Det har bare neppe skjedd før at et NM-løp er endt med dobbelt nordnorsk. I Granåsen ble det Valnes foran Vadsøs Daniel Stock

– Det tviler jeg vel på. Vi har faktisk samme trener opp i Tromsø. Daniel Stock er på regionlaget som trenes av Kristian Skogstad, og han har også vært min trener på regionlaget. Jeg bruker han ennå når jeg er i Tromsø. Vi har tett kontakt. Det ble litt dobbel Skogstad i dag, sa Valnes om treneren som er sønn av Torbjørn Skogstad, lederen for langrennskomiteen i Norges Skiforbund.

Det var ikke uten grunn av navnet til Skogstad dukket opp.

– Han er en kjempekar og en dyktig trener. Han bryr seg veldig om oss. Dette var en hyllest til ham, sa Valnes.

– Hvordan vil du oppsummere ditt NM?

– Helt fantastisk. Jeg fikk med en bra sprint og en kjempebra 10 kilometer.

Hjemmefavoritten Johannes Høsflot Klæbo ble henvist til fjerdeplass. Det var 0,4 sekunder opp til Martin Løwstrøm Nyenget på bronseplass.



