Eriksen-dobbel senket Wales

Med toppet lag åpnet Danmark nasjonsligaen med å slå Wales 2-0 hjemme søndag. Christian Eriksen scoret begge de danske målene.

Etter å ha spilte med amatører i oppkjøringskampen mot Slovakia tidligere i uken, kunne danskenes norske landslagssjef Åge Hareide velge og vrake blant sine beste menn søndag.

Tilbake var blant andre Mathias Zanka Jørgensen, Simon Kjær, Kasper Schmeichel og Christian Eriksen.

Mot Gareth Bale og Aaron Ramsey slet Hareides utvalgte med feilpasninger og balltap de første 20 minuttene, men kjempet seg inn i kampen.

Førsteomgangen i Parken var relativt jevnspilt, men det var «de danske drenger» som gikk til pause med ledelse. Etter halvtimen spilt dempet Christian Eriksen et innlegg på et touch før han på det neste banket ballen i mål via stolpen.

Straffe

Kvarteret ut i annen omgang pekte dommeren på straffemerket da et innlegg traff hånden til Ethan Ampadu.

Eriksen gjorde seg klar ved straffemerket, tok fart og scoret sitt 25. landslagsmål. Da var danskene på god vei mot tre poeng i sin første kamp i nasjonsligaen.

Begge lag fikk flere sjanser utover i omgangen uten at ballen havnet flere ganger i nettet. Både Martin Braithwaite og Thomas Delaney hadde sine sjanser for Danmark, mens Joe Allen var nære for gjestene fra Wales.

Fortsetter kampen

Waliserne hadde allerede spilt en kamp i den nye turneringen. Torsdag vant Wales 4-1 hjemme mot Irland i Ryan Giggs i trenerdebut. Søndag ble det tap mot Danmark i vertenes første nasjonsligakamp.

Åge Hareides lag tok med seg tre poeng fra Aarhus, men de danske spillerne skal fortsette å kjempe mandag. Da mot det danske fotballforbundet (DBU) om de kommersielle rettighetene.

