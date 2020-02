Eriksen om den tunge Tottenham-tiden: - Jeg fikk skylden for mye

Den danske midtbanestjernen Christian Eriksen er lettet over å være på plass i Inter etter et halvt år som «svart får» i Tottenham.

27-åringens siste halvår i Premier League-klubben ble ikke av det hyggelige slaget. Etter at Eriksen sist sommer var ærlig med klubbledelsen om at han ønsket å prøve noe nytt, endret alt seg, forteller han åpenhjertig i et intervju med BBC.

– Etter det jeg sa i sommer handlet det kun om «når bytter han klubb?". Etter hver eneste kamp gikk praten om «drar han, eller drar han ikke?". Det var mange mennesker som snakket om det.

– Til og med fansen og folk du så på gaten sa «ha det, takk og lykke til». Men jeg var fortsatt der, så det var litt rart, sier Eriksen.

Syndebukk

Det var ikke bare alt snakket om Eriksens kommende avskjed som påvirket dansken. Midtbanestjernen fikk også en stor del av skylden for Tottenhams sviktende form denne sesongen.

– Ja, jeg fikk skylden for mye. Jeg var syndebukken. Sånn er det. Når du har kort tid igjen av kontrakten din, blir du det svarte får.

– Jeg leste ikke alle intervjuene, men jeg leste at jeg var problemet i garderoben. Siden jeg hadde sagt at jeg ønsket å dra, så var det ikke bra å ha meg i klubben. Men for å være ærlig: Om noe interessant dukker opp, ville alle spillere ha vurdert det. Jeg var bare han som sa det offentlig, sier han.

Kunne valgt United

Eriksen er på plass i Inter etter å ha spilt for Spurs i 6,5 år. Han hadde også muligheter til å forlate London-klubben tidligere. Blant annet har Manchester United snust på den danske landslagsveteranen.

– Ja, i noen år, men det var egentlig aldri sannsynlig. Vi snakket selvfølgelig med dem for å høre hva som var mulig og ikke. Men personlig så ønsket jeg en helt ny utfordring. Å bli i Premier League ville vært en enkel løsning, sier Eriksen og legger til:

– Det var selvfølgelig også et alternativ å bli i Tottenham, men det handlet rett og slett om at jeg ville prøve noe nytt i et nytt land. Da Inter kom på banen, var det egentlig ikke et vanskelig valg.

Derby

Allerede til helgen spiller Eriksen sitt første Milano-derby. Serietoer Inter og den falmede storheten Milan barker sammen på San Siro.

– Det blir første gang jeg får oppleve det derbyet. Det blir gøy, og forhåpentlig får vi vist hvorfor vi er der vi er på ligatabellen. Du ønsker så klart å score og være viktig, men det viktigste er å vinne, sier han.

Dansken har allerede begynt å finne seg til rette i sin nye klubb. I Inter har han møtt både nye og kjente fjes.

– Det er morsomt med så mange (tidligere Premier League-spillere) i samme liga og klubb. Det blir litt av den engelske kulturen og det engelske språket. Jeg er ikke den eneste som ikke forstår alt på italiensk, sier Eriksen og sikter blant annet til den tidligere United-trioen Romelu Lukaku, Alexis Sánchez og Ashley Young.

