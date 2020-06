Eriksens «corner-frekkis» ikke nok for Inter

Christian Eriksen svingte ballen rett i mål på et hjørnespark, men det holdt ikke til finalebillett i den italienske cupen for Inter. Napoli er finaleklare.

Lørdagens returkamp i semifinalen endte 1-1, og med 1-0-seier fra første oppgjør gikk Napoli videre med 2-1 sammenlagt.

Det var imidlertid Inter som begynte best på bortebane lørdag. Under to minutter var spilt da Christian Eriksen gjorde seg klar til å slå et hjørnespark. Den danske midtbaneeleganten svingte ballen hardt inn i feltet og overrumplet tilsynelatende Napoli-keeper David Ospina.

Colombianeren fikk ikke stokket beina og måtte se ballen forsvinne inn i nettet bak seg.

Kampen kunne knapt startet bedre for gjestene, men fire minutter før pause slo hjemmelaget tilbake. Lorenzo Insigne var tilrettelegger da Dries Mertens skapte balanse i regnskapet.

Scoringen var belgierens 122. i Napoli. Det gjør ham til klubbens mestscorende spiller gjennom tidene. Marek Hamsik følger nærmest på lista, mens Diego Maradona endte på 115.

Flere mål ble det ikke i Napoli, og dermed kan hjemmelaget forberede seg på cupfinale. Der venter Juventus, som slo Milan på bortemålsregelen i sin semifinale. Kampene endte 1-1 sammenlagt.

Cupfinalen spilles i Roma allerede kommende onsdag.

