Erling Braut Haaland er årets sportsnavn i Nettavisen

2020 er et år de færreste kommer til å glemme. Men for superstjernen fra Jæren har de siste 12 månedene i hvert fall vært et sportslig eventyr av de helt, helt sjeldne.

- Det er stort!

Det sier en glad Erling Braut Haaland (20) etter å ha fått vite at han stikker av med Nettavisen-prisen som «Årets sportsnavn» 2020. Se videointervju med vinneren øverst i saken!

- Skal ta det til nye høyder i 2021

Det er en pris som tilfaller den personen i Norge som i størst positiv grad har utmerket seg sportslig i året som er gått.

- Jeg har fått en pris i samme fasongen før, og det er stort å vinne nok en pris, slår Haaland fast i dette eksklusive intervjuet med Nettavisen.

- Hvordan har dette året vært for deg?

- Det har vært et veldig interessant år. Det har gått fort, og selvfølgelig sakte i noen perioder da koronaen kom, men det har vært et bra år og jeg har fått utviklet meg bra. Jeg gjorde et perfekt klubbvalg og kom til en klubb som tok godt vare på meg. Jeg har fått vist hva som bor i meg, det har vært et bra år, men jeg er klar for å ta det til nøye høyder neste år. Dette er gratis motivasjon for meg til å ta med inn i 2021, sier Haaland.

- Dette gleder jeg meg mest til

20-åringen har stort sett spilt for tomme tribuner i 2020. Nå ser han frem til at koronaen slipper taket og «den gule veggen» fylles opp igjen.

- Det gleder jeg meg voldsomt til, skal jeg være ærlig. Det blir fantastisk når det er sikkert nok, og tribunene fylles igjen, det gleder jeg meg mest til, sier han.

Han vant sist et eksemplar av Nettavisen-prisen da han ble kåret til Årets unge spiller i Eliteserien i 2018.

Siden har karrierens hans skutt fart. Og da er vi nøkterne. På rekordtid har den norske storspissen gått fra å være et relativt ubeskrevet blad internasjonalt til å bli en av verdens aller heteste spisser.

Det er neppe en eneste klubb i verden som hadde takket nei om han ble tilgjengelig.

Eventyrsesong

2020 har vært et eneste langt eventyr for den unge jærbuen.

Han har slått gjennom for fullt på den internasjonale scenen for Dortmund, og han har slått gjennom for fullt på det norske landslaget.

- Det var mange sterke kandidater til å vinne prisen som årets sportsnavn, men ingen kunne helt måle seg med det Haaland presterte i 2020. Det har nesten ikke vært til å tro. I tillegg er han, med sin sterke personlighet både på og utenfor banen, blitt en profil Norge kommer til å få mye glede av i årene som kommer. Vi kan bare gratulere med en fullt fortjent pris, sier Nettavisens sportsredaktør Egil Sande.

Haalands statistikk i 2020 taler for seg selv:

Han har totalt scoret 33 mål på 32 kamper for Borussia Dortmund i 2020 etter overgangen fra Red Bull Salzburg i januar.

I verdens gjeveste klubbturnering, Champions League, har han denne sesongen notert seg for seks mål på fire kamper.

For det norske landslaget har han også notert seg for seks mål på fire kamper i Nations League for Norge i 2020.

- Kunne vært mye bedre

Men han er likevel ikke helt tilfreds selv.

- Det er bra stats, men det beste er at det kunne vært mye bedre. Jeg har bommet på mange sjanser, sier Haaland i intervjuet med Nettavisen.

Slik snakker en vinner.

Haaland føyer seg inn i rekken av store sportspersonligheter som tidligere har vunnet samme utmerkelse.

Mats Zuccarello, Ada Hegerberg, Karsten Warholm, Marit Bjørgen og Ole Gunnar Solskjær er tidligere vinnere.

Prisen kåres av Nettavisens sportsredaksjon. Vinneren får en inngravert premie, levert av Magnor Glassverk.

P.S: På nyttårsaften kan du lese en større sak om Erling Braut Haalands utrolige 2020.

