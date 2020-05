Erling Braut Haaland herjet i fotballens «comeback»: - Et gourmetmåltid

Schalke 04 ble feid av banen i derbyet mot Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland.

Borussia Dortmund - Schalke 04: 4-0

Fotballen er tilbake - og det samme gjelder den vanvittige målformen til Erling Braut Haaland.

Mot Schalke 04 på lørdag var nordmannen involvert i nærmest alt som skjedde, og du vinner ingen stor premie hvis du gjetter hvem som scoret det første målet i Bundesliga etter korona-avbrekket.

- Har Ronaldos beste kvaliteter

- Vanligvis er det 80.000 tusen her, men vi visste samtidig at supporterne våre støttet oss hjemmefra. Vi visste vi ville vinne denne kampen. Jeg har ikke spilt kamper på lenge, men jeg har jobbet hardt i denne perioden - og dermed er jeg ikke overrasket over at jeg scoret igjen heller, sa Haaland i et intervju som ble sendt på Viasat etter kampslutt.

Så ville journalisten vite hvorfor Haaland feiret med å klappe til den (tomme) «Gule Veggen» etter kampslutt.

- Hvorfor ikke? Ja, jeg ville sende en beskjed. Det er til mine venner, sa nordmannen med et lurt smil.

Underveis i oppgjøret manglet det ikke på hyllester til Haaland på sosiale medier. I Spania var det flere som sammenlignet nordmannens egenskaper med en av verdens aller beste:

- Haaland har virkelig Cristiano Ronaldos beste kvaliteter. Helt og holdent fokusert på fotballen - og han er på vei til å bli en av de beste. Han har disiplinen og talentet, den vanskelige delen er allerede på plass, skrev journalisten Rafael Hernandez.

Han fikk også støtte av AS-journalist, Tomas Roncero:

- Haaland er nå helt der oppe med Cristiano Ronaldo, den beste avslutteren i verden, skriver han på Twitter.

- Et gourmetmåltid

Erling Braut Haaland tok det første sparket på ballen i byderbyet, som for anledningen gikk foran tomme tribuner på grunn av korona-situasjonen i Europa.

I kampens åpningsminutter kunne det se noe rustent ut i pasningsspillene til begge lag, men Haaland brukte ikke mer enn fire minutter på å komme seg til en halvsjanse.

Les også: Premier League-stjerner frykter koronaviruset: - Vil ikke tilbake

Haaland var involvert i det meste som skjedde offensivt i banen for Dortmund innledningsvis i oppgjøret. Etter drøye ti minutter ropte jærbuen på straffespark etter en hands-situasjon i sekstenmeteren til Schalke, men hoveddommer og VAR vinket det hele videre.

Etter 24 minutter fikk Haaland nok en god mulighet etter et hjørnespark, men forsøket gikk på feil side av nettveggen. På det tidspunktet hadde Dortmund festet et godt grep om kampen, uten at det hadde ført til de helt store sjansene.

SOSIAL DISTANSERING: Det ble en annerledes feiring etter scoringen til Erling Braut Haaland. Foto: Martin Meissner (AFP)

Og det var Schalke 04 som kom til kampens største mulighet før hvilen, men Dortmunds sisteskanse vartet opp med en solid beinparade som hindret forsøket til Caligiuri.

Overgangsryktene: Supertalentet skal være i samtaler med Real Madrid og Barcelona

Og så skjedde det som måtte skje - all den tid Erling Braut Haaland befinner seg på en fotballbane. Spillet i forkant var fra øverste hylle, og hvem andre enn nordmannen var på rett sted til rett tid i boksen - og med største selvfølgelighet styrte kula i nettmaskene.

- Det er et fantastisk løp. Se den bevegelsen fra Haaland. Det er en nydelig styring i mål. Hele angrepet er fra øverste hylle, fra start til slutt, kommenterte Viasats Lars Tjærnås.

Og la til:

- Det er jo et gourmetmåltid av et angrep.

- Fotballen er tilbake. Haaland er tilbake!, skrev SportBible like etter scoringen.

Målet ble for øvrig Haalands tiende mål på ni kamper i Bundesligaen. Det er nå imponerende i seg selv, og ikke mindre imponerende er det at nordmannen nå har 41 mål i alle konkurranser denne sesongen.

Like før hvilen skulle også Dortmunds andre socring komme. Haaland gjorde en god jobb med å presse Schalkes målvakt, som til slutt måtte sende avgårde et svakt utspill. Ballen ble snappet opp og sendt til Brandt, som med enkelhet kunne spille Raphael Guerreiro på blank - og venstrebacken gjorde ingen feil alene med keeper.

- Fire i sekken

Den andre omgangen fortsatte i samme spor som den første.

Schalke mistet ballen foran Dortmunds sekstenmeter, og hjemmelaget satt på turboen. Haaland fikk sendt ballen til Brandt, som igjen fant Hazard - som hamret ballen i nettmaskene.

I situasjonen fikk Haaland seg en skikkelig stempling og ble liggende med store smerter, men kom seg etterhvert på beina igjen.

LEKENDE LETT: Raphael Guerreiro, Mahmoud Dahoud og Erling Braut Haaland gjorde som de ville mot rivalen på lørdag.

Og med det gikk også noe av lufta ut av hjemmelaget, til tross for at de ved et par anledninger forsøkte å etablere seg høyt i banen. Dortmund hadde dog få problemer med å tette igjen bakover, i tillegg til at de viste seg livsfarlige på enhver kontringsmulighet som bød seg.

4-0 kom i kampens 63. minutt, og igjen var det Guirreiro som fikk æren av å sette ballen i mål. Haaland gjorde først en enorm jobb som oppspillspunkt, før han sendte en stikker gjennom til Guerreiro - en pasning som selv de beste offensive midtbanespillerne i Europa må nikke anerkjennende til.

Etter Dortmunds fjerde scoring sank også tempoet noe i kampen, som ikke er veldig overraskende. De gulkledde hadde god kontroll på tingenes tilstand - og Schalke hadde i perioder mer enn nok med å sy sammen mer enn to-tre pasninger innad i laget.