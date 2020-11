Erling Braut Haaland hylles etter målshow: Avslører at treneren mistet oversikt

- Han kan slå Robert Lewandowski denne sesongen, mener lagkamerat.

Lørdag morgen sto Erling Braut Haaland opp fra sengen til beskjeden om at han gikk helt til topps i Golden Boy-kåringen. Da han la seg samme kveld, hadde han like greit hamret inn fire mål mot Hertha Berlin.

Borussia Dortmunds egen Twitter-konto omtalte rett og slett sin egen målmaskin som «gal» da det fjerde målet for kvelden var et faktum, men det er motstanderlagets melding som vekker oppsikt.

Haaland la ut en melding etter kampslutt hvor han blant annet skriver at han våknet til en hyggelig overraskelse på lørdag. Hertha Berlin var kjapt ute med dette svaret:

- Sover maskiner?, spør klubbkontoen med et godt glimt i øyet.

Forvirret Favre

Man kan argumentere for at det er få ting som tilsier at du gjør det bra som spiss, som når din egen sjef ikke får med seg hvor mange mål du scorer i løpet av en kamp. Ikke er det noe som skjer ofte heller, men akkurat det opplevde Haaland på lørdag.

- For å være ærlig, så spurte Lucien Favre (Dortmund-trener) meg etter kampen om hvor mange mål jeg hadde scoret. Han sa «ble det tre mål på deg?», og jeg svarte «nei, fire. Bare fire fordi du byttet meg ut». Så jeg er litt sur på han nå, men det er sånn det er, sa nordmannen med et stort glis til ESPN.

Og la til:

- Dette har vært en veldig bra dag. Jeg smiler mye nå.

Favre bekreftet senere historien, og forklarte det hele med at han ikke bare følger med på målene, men også pasningene i kampen.

- Begynner å bli gammel

Fem minutter før fulltid ble Haaland erstattet av Youssoufa Moukoko, som fylte 16 år dagen før hans Bundesliga-debut. Han ble med det den yngste debutanten i tysk toppfotball.

- Jeg tror han er et av de største talentene i verden akkurat nå. 16 år gammel, det er helt vanvittig. Han har en stor karriere foran seg. Jeg er over 20 nå, så jeg begynner å bli gammel. Det er bare sånn det er, sa en smørblid Haaland.

Axel Witsel lot seg også imponere av målmaskinen han har foran seg på banen. Belgieren er heller ikke i tvil om at Haaland kan overgå Bundesliga-toppscoreren denne sesongen.

- Dette er Erling. Han kan forsvinne i 30 minutter, men så dukker han opp og scorer mål. Det er jobben hans. Han scorer - akkurat som han puster. Vi er veldige glade for at han er her med oss. Han kan score mer enn Lewandowski denne sesongen. Det vil ikke bli lett, for alle vet at Lewandowski er en av de beste måltyvene i verden, men jeg mener Haaland har kvaliteten til å klare det. Men da må han score omtrent hver kamp.

I skrivende stund står Lewandowski med 11 mål i Bundesliga denne sesongen, ett mer enn Haaland.

Internett ser seg heller aldri lei på Haalands vanvittige målform, og serverte flere morsomme meldinger retning nordmannen på lørdag.

- Ellers i verden så fortsetter Erling Haaland å vise at kunstig intelligens med suksess har integrert seg i samfunnet i form av et menneske, skriver FootballJOE:

- Han er bare 20 år gammel. I kveld scoret han fire mål på 32 minutter. 36 mål på 35 kamper i 2020. Ingen grenser. En fantastisk spiller, skriver Sky Sports-journalist, Angelo Mangiante.

