Erling Braut Haaland melder forfall til Malta-kampen

Den norske stjernespissen kastet inn håndkleet på oppvarming før kampen mot Færøyene. Nå ryker også kampen mot Malta.

Den norske 19-åringen melder forfall til kampen mot Malta etter at landslagsledelsen har tatt en totalvurdering. Det bekrefter NFF på sin offisielle Twitter-konto lørdag ettermiddag.

- Erling Braut Haaland er ikke aktuell for EM-kvalifiseringskampen mot Malta på grunn av en mindre kjenning i kneet. Etter en totalvurdering står han over kampen for å restituere seg raskest mulig, skriver de på Twitter.

Haaland skulle startet kampen mot Færøyene, men måtte kaste inn håndkleet på oppvarmingen etter at han fikk en kjenning i kneet. Samme kjenning gjør at han nå står over kampen mot Malta.

- Ufarlig sak

Red Bull Salzburg-stjernen skulle ha startet oppgjøret hjemme mot Færøyene i Norges siste hjemmekamp i 2019, men ble erstattet av Alexander Sørloth like før kampstart.

Trabzonspor-stjernen takket for tilliten, og leverte to scoringer for Lars Lagerbäcks menn, som smadret Færøyene 4-0 på Ullevaal.

Til Nettavisen fortalte Norges fysioterapeut, Thomas Ødegaard, at Haaland hadde hatt en irritasjon i kneet sitt på trening torsdag, dagen før kampen mot Færøyene.

Det skulle uansett være stor sannsynlighet for at han kunne rekke bortekampen mot Malta i den aller siste EM-kvalifiseringskampen i gruppe F.

- Han kjenner det litt på oppvarmingen i dag. Ufarlig sak, men når han kjenner litt så er han ikke helt hundre og vi har friske folk på siden, så da ville vi ikke ta en sjanse verken med ham eller situasjonen, så det, sa Ødegaard til Nettavisen den gang.

- Kommer Malta-kampen for tidlig for ham?

- Nei, det tror jeg ikke, nødvendigvis, svarer fysioterapeuten.

- Han har gode sjanser til å rekke den kampen?

- Ja, det håper vi, sier han.

100 millioner

Nå har landslagsledelsen uansett bestemt seg for at de ikke ønsker å ta noen sjanser med den storvokste 19-åringen. Dermed blir det ingen Braut Haaland mot Malta når Norge møter Malta på mandag.

Erling Braut Haaland har vært skikkelig i vinden den siste tiden i østerrikske Red Bull Salzburg. Han står med hele syv mål på fire kamper i Champions League, og er med det turneringens toppscorer.

Dette inkluderer et hat trick mot Genk på hjemmebane, samt scoringer mot Liverpool på Anfield og Napoli på San Paolo. Det har ført til at flere av Europas største klubber følger ham tett.

Lørdag melder Daily Mirror at Manchester United og Ole Gunnar Solskjær står klare til å legge omlag 100 millioner pund på bordet for å sikre seg den tidligere Molde-angriperen.

Solskjær trente Braut Haaland i Molde mellom 2017 og 2019. 19-åringen fra Bryne ble solgt til Salzburg etter 2018-sesongen i Norge.

Statistikken for Braut Haaland denne sesongen er intet mindre enn enestående. På 18 kamper spilt totalt for Red Bull Salzburg står han med 26 scoringer og seks målgivende.