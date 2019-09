Erling Haaland med i troppen til Champions League-kampen mot Liverpool

Erling Haaland (19) fikk en drømmedebut i Champions League mot Genk. Nå kan eventyret fortsette i borteoppgjøret mot regjerende mester Liverpool.

Med hat trick i sin første Champions League-kamp gikk Erling Haaland rett inn i historiebøkene etter oppgjøret mot Genk. Ingen yngre spillere har noen gang scoret tre mål i den gjeveste klubbturneringen i verden før pause.

Før Red Bull Salzburgs møte med Liverpool på Anfield onsdag kveld har det derimot vært tvil om nordmannen skulle bli klar eller ikke.

- Reiser med laget

Sykdom har nemlig gjort at jærbuen har måttet få daglig oppfølging av en lege.

Nå skal det derimot være håp for at Haaland rekker kampen mot Champions League-mesterne fra sist sesong.

- Erling trente i dag og vil reise med laget til Liverpool, forteller pressekontakt i Red Bull Salzburg, Christian Kircher, til Nettavisen i en email.

Dermed kan supertalentet fort bli involvert i onsdagens kamp, om han blir endelig klarert for spill.

Ifølge Kronen Zeitung har 19-åringen slitt med lungeproblemer den siste tiden.

- Han har hatt litt problemer med lungene, men er på bedringens vei. Forhåpentligvis trener han mandag, og i så fall skal han være klar for kamp. Hvorvidt han starter eller ei, får vi se på, sa Red Bull-trener Jesse Marsch til avisa i forkant av mandagens trening, som Haaland altså deltok på.

Etter oppvisningen i den vanvittige 6-2-kampen mot Genk ble Haaland kåret til rundens spiller i Champions League. I tillegg meldte han seg på i et nokså celebert selskap, med kun Raúl og Wayne Rooney som yngre tremålsscorere i en mesterliga-kamp.

- Like dyr som Maguire

Men den tidligere Bryne- og Molde-spilleren har ikke bare imponert i Europa. I østerriksk liga har det nemlig blitt hele elleve scoringer på syv kamper.

Det har fått talentspeider Stig Torbjørnsen til å spå en skyhøy prislapp på unggutten.

- Det er vanskelig å sette en prislapp på det, men hvis Manchester City eller Manchester United ville kjøpe spilleren nå, de kjøper jo spillere for 2-3-400 millioner kroner, og de har kjøpt en Maguire for 6-700. Hvor mye er Haaland verdt da? En spiss som er under 20 år og bare øser inn mål. I min bok må jo han være verdt like mye som Maguire, men det er min bok, da, sa han til Nettavisen.

Den tidligere Rosenborg-speideren mener Haaland ikke rekker å få mange kampene i Red Bull Salzburg om utviklingen fortsetter som den gjør nå.

- Det blir ren spekulasjon, men hvis han gjør like mange mål som han har gjort til nå, noe som egentlig er umulig, så blir han solgt til Premier League til vinteren. Scorer han ett i ny og ne, kan det hande han er der ut sesongen. Red Bull har nok penger, så de har ikke behov for det. De er ikke nødt til å selge en spiller selv om det kommer et bud på 100 millioner kroner.