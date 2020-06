Erling Moe forlenger med Molde

Ole Gunnar Solskjærs etterfølger blir værende på Aker Stadion.

Det ble klart i en pressemelding fra klubben lørdag.

Moes nye kontrakt med Molde strekker seg fram til utgangen av 2022.

- Molde FK er meget fornøyd med å forlenge med Erling, som er en kontinuitetsbærer i klubben. Erling har vist resultater og det var naturlig for klubben at han skulle bringe det sportslige videre. Erling er flink til å se klubben både på kort sikt og i et lengre perspektiv. Vi vet med dette at vi har fått den beste treneren i Norge for MFK i to nye år, og kan planlegge deretter, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum til klubbens hjemmeside.

Moe tok over hovedansvaret etter at Ole Gunnar Solskjær signerte for Manchester United.

- Jeg er kjempefornøyd med forlengelsen av avtalen, godt å ha den i boks. Nå kan vi se frem mot kampen mot Stabæk, sier Moe selv.

Molde-treneren har sett sitt lag ta full pott så langt i Eliteserien, og moldenserne ligger på annenplass med ni poeng etter tre kamper.

De regjerende seriemesterne er á poeng med Bodø/Glimt etter at Rosenborg ble slått 1-0 hjemme sist.

Søndag venter Stabæk på hjemmebane.