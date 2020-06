Erling Moe fortsetter som Molde-trener ut 2022-sesongen. 49-åringen ledet blåtrøyene til seriegull i fjor.

Lørdag bekreftet klubben at Moe har signert forlenget kontrakten sin med to sesonger. 49-åringen har ledet Molde siden Ole Gunnar Solskjær ble klar for Manchester United i desember 2018.

– Etter at jeg tok over da Ole dro, har tankene mine kun vært på Molde Fotballklubb. Jeg er på den beste plassen det går an å være. Dette er en klubb som er offensiv, som både vil være best her og nå, men også i framtida, sier Moe til Romsdals Budstikke.

– Det finnes ingen bedre alternativ i Norge enn å være her og utvikle både klubben og meg selv som trener, fortsetter han.

Moe har vært del av Moldes trenerapparat siden 2005. Unntaket var høsten 2011 da han ledet den daværende 2.-divisjonsklubben Kristiansund.

– Molde FK er meget fornøyd med å forlenge med Erling, som er en kontinuitetsbærer i klubben. Erling har vist resultater, og det var naturlig for klubben at han skulle bringe det sportslige videre, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum til klubbens nettsted.

