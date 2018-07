Erna leder sommerens viktigste kamp

Onsdag 1. aug kl 10:15 spilles "Bærekraftkampen" der Erna sitt næringsliv-lag utfordrer Norway Cup-laget bestående av en rekke kjente profiler.

Norway Cup har i alle år brukt sin unike arena til å eksponere og formidle viktige verdibudskap til barn og unge. FNs bærekraftmål er et godt rammeverk og veikart som kan brukes for å synliggjøre verdenssamfunnets utfordringer og hvilke veivalg man må ta frem mot 2030. Norway Cup har nå tatt i bruk dette rammeverket til å sette fokus på hvilke samfunnsutfordringer barn og unge bør kjenne til, hvilke tiltak man kan gjøre selv og sammen med andre, og hvordan man kan påvirke beslutningstagere for en bærekraftig utvikling. Gjennom løpende aktiviteter vil Norway Cup bruke sine flater, arrangement, partnere og ressurser på dette arbeidet.

