Erstatter Sørloth glitret da Haaland meldte forfall rett før kampstart: - Snakk om å gripe sjansen

Først måtte Erling Braut Haaland kaste inn håndkledet. Deretter ble det blusset på tribunen. Da det endelig roet seg, vartet Norge opp med festfotball mot Færøyene.

NORGE - FÆRØYENE 4-0:

ULLEVAAL STADION / AKERSGATA (Nettavisen): Norge hadde få problemer med å slå Færøyene i fredagens EM-kvalifiseringskamp på Ullevaal stadion i Oslo.

Dermed innkasserte Lars Lagerbäck og hans menn tre poeng i sin gruppe, men kampen var uansett av liten betydning siden EM-toget allerede har gått for det norske landslaget med tanke på å kvalifisere seg til mesterskapet via gruppespillet.

Sørloth glitret



Mål av Tore Reginiussen og Iver Fossum tidlig i første omgang sørget i hvert fall for at det ble en grei transportetappe for Norge i fredagens kamp. I andre omgang scoret Alexander Sørloth to ganger og sørget for at spikeren ble banket inn i kista.

- Det var kjempedeilig. Vi måtte score tidlig, for hvis ikke kunne de bli vanskelig å spille mot. Det gjorde vi, og det åpnet kampen for oss. Færøyene kom hit for å ødelegge, men vi ga dem ikke muligheten. Det var en profesjonell og gjennomført kamp av oss, sa Sørloth til TV 2.

Lagerbäck likte det han fikk se av Tyrkia-proffen.

- Det var veldig gøy for ham. Han fikk sjansen, og tok den. Vi har fire gode spisser vi kan bruke. Joshua og Alexander har gjort en god jobb. I løpet av mine år her så har Joshua tatt steg og modnet. Han har tatt en lederrolle på banen. Det er veldig gøy å se Joshua slik han er nå, sier landslagssjefen til TV 2.

Sørloth skulle imidlertid i utgangspunktet ikke starte kampen mot Færøyene.

- Snakk om å gripe sjansen, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Forklarer Haaland-drama



Rett før kampstart fredag ble det nemlig klart at Erling Braut Haaland kjente smerter i kneet og ikke kunne spille kampen, slik han opprinnelig skulle.

Spissen var satt opp i lagoppstillingen som ble sendt ut en drøy time før start.

Red Bull Salzburg-stjernen skal ha fått problemer under oppvarmingen og gikk derfor i garderoben sammen med Norges fysioterapeut.

Kort tid etter ble det klart at Alexander Sørloth kom inn som erstatter.

Underveis i kampen ble det opplyst til TV 2 om hva som var bakgrunnen for at Haaland, som hadde en teipbit på kneet under oppvarmingen, måtte melde forfall.

- Han var litt uheldig på avslutningstreningen i går og fikk en liten overstrekk i et ledd i kneet som var veldig vondt. Jeg tror ikke det er noen fare, men vi tar ingen sjanser, sier Norges assistenttrener, Per Joar Hansen, om skaden til TV 2.

Hansen sier videre at det vurderes fortløpende av Norges medisinske apparat om Haaland skal være med til bortekampen mot Malta i neste uke.

MASKERTE: Flere av de involverte i blussingen hadde på seg maske. Foto: (NTB scanpix)

Sekunder etter kampstart ble også hett på Ullevaal stadion. Det ble fyrt opp bluss på tribunen. Maskerte mennesker sang «hater NFF» før de forlot stadion i protest.

Drømmestart



Da selve kampen omsider kom i fokus, gikk det bare fire minutter før Tore Reginiussen sendte Norge i føringen.

Ole Selnæs slo en corner og inne i feltet viste veteranstopperen at han har timing i massevis. Reginiussen steg høyt til værs og stanget Norge i føringen.

Like etter skulle det bli mer. Norge vant ballen på midtbanen og rullet opp et fint angrep. Joshua King fikk ballen på kanten, brukte farten sin til å komme seg inn i boksen og slo mot Iver Fossum. Han avsluttet lekkert forbi Færøyenes keeper.

Den samme Fossum var nær ved å sette sitt andre mål for dagen etter et drøyt kvarter da Selnæs spilte ham gjennom, men denne gangen reddet keeper avslutningen.

Norge hadde full kontroll på kampen etter den gode åpningen og hadde flere sjanser til å øke ledelsen. Rett før pause kunne Alexander Sørloth fikset Norges tredje.

Joshua King sto igjen for framspillet etter å ha vartet opp med en småfrekk tunnel. Innlegget mot Sørloth var bra, men spisse headet utenfor fra god posisjon.

Lagerbäcks menn hadde likevel full kontroll med 2-0 til pause.

Sørloth-dobbel

Rundt 60 minutter var spilt da Norges tredje scoring kom. Sørloth, som altså fikk sjansen da Haaland måtte kaste inn håndkledet, sto for fulltrefferen.

Iver Fossum vant en andreball og fikk gitt videre til Sørloth. Trabzonspor-spissen grep sjansen og banket kula i mål på halv volley.

Like etter var samme mann på farten igjen. Norge rullet opp et strålende angrep. Selnæs slo mot King, men han var lur og lot den gå mellom beina videre til spissmakkeren. Dermed kunne Sørloth enkelt banke ballen opp i nettaket.

Norge nøyde seg med fire scoringer fredag kveld.