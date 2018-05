Espejord senket rivalen på Aspmyra

Tromsø tok skalpen til rivalen Bodø/Glimt på Aspmyra 16. mai. Runar Espejords scoring ble kampens eneste.

Tromsø hadde tre seriekamper uten seier før onsdagens oppgjør i Bodø, men måltyven Espejord sørget for å stoppe den rekken. Han ble matchvinner to minutter før pause.

Resultatet gjør at «gutan» klatrer opp på 14 poeng. Det gir Tromsø og trener Simo Valakari en luke til bunnlagene.

Glimt har det tøffere. Bodøværingene fikk en opptur med 2-1 borte mot Molde sist, men Aspmyra-laget har kort vei ned til sumpen. Ni poeng er kun to mer enn Stabæk på kvalifiseringsplass i Eliteserien.

Nummer fire

Det var hjemmelaget som fikk matchens første store sjanse. Ulrik Saltnes fikk avsluttet fra god posisjon, men Glimt-spilleren måtte se at ballen gikk via et TIL-bein og like utenfor mål.

Tromsøs Mushaga Bakenga fikk mulighet til nettsus en stund etter, men trønderens forsøk fra skrå vinkel ble reddet av Zoran Popovic i vertenes bur.

Så var Glimt farlig frampå igjen. Martin Bjørnbak testet skuddfoten på frispark sju minutter før pause, men Gudmund Kongshavn i Tromsø-buret var med på notene.

I det 43. minutt kom altså kampens eneste nettkjenning. Kent-Are Antonsen slo en flott ball i bakrom, noe Runar Espejord oppfattet. TIL-spissen tok ned ballen og plasserte inn 1-0 på lekkert vis. Det var hans fjerde seriemål så langt i 2018.

VIF neste

Bodø/Glimt fikk en stor mulighet til å utligne åtte minutter etter hvilen, men Kristian Fardal Opseths heading gikk like utenfor kassen.

Ulrik Saltnes og Opseth fikk hver sin sjanse til å utligne for hjemmelaget etter dette, men Tromsø slapp igjen med skrekken. Valakaris mannskap holdt unna i kaotiske sluttminutter i Bodø. Dermed var det gjestene som kunne juble for tre poeng.

Tromsø jakter en ny opptur hjemme mot Vålerenga i neste seriekamp. Deretter venter bortekamp mot Haugesund. Glimt gjester et formsvakt Start i Kristiansand i neste runde, før Ranheim tar turen til Aspmyra runden etter.

