Espen Christensen klar for svenske Kristianstad

Landslagsmålvakten har bestemt seg og returnerer til svensk håndball foran neste sesong.

I slutten av november opplyste den tyske kubben GWD Minden at den norske landslagskeeperen Espen Christensen ikke forlenger kontrakten der.



I en kort melding kunne Minden fortelle at Christensen ønsker å reise hjem og at han skal spille for en klubb i Skandinavia fra neste sesong - uten å nevne hvilken.

- Christensen har bestemt seg for å ikke forlenge kontrakten som utløper ved sesongslutt på grunn av personlige årsaker, opplyste klubben.

- Vi vil takke Espen for hans dedikasjon til GWD Minden. Han er fortsatt en viktig spiller i laget vårt og vi ønsker ham all lykke i framtiden, het det i meldingen.

Klar for ny klubb



Fredag ble det klart at nordmannen skal spille for svenske Kristianstad fra og med neste sesong. Christensen bekrefter til Nettavisen at han har skrevet under på en treårskontrakt med klubben.

Svenske Aftonbladet meldte tidligere i uken at partene var i forhandlinger. Kristianstad bekreftet fredag at avtalen nå er i boks. Den norske landslagskeeperen erstatter veteranen Richard Kappelin som målvakt i klubben.

En retur til norsk håndball var ikke aktuelt for den norske målvakten på nåværende tidspunkt, etter det Nettavisen erfarer, selv om det ble spekulert i at han skulle vende «helt hjem».

Målvaktens kone, fotballspilleren Frida Liljekvist, er svensk. Christensen forklarer valget på følgende måte overfor Nettavisen:

- Jeg har jo en sterk kobling til Skåne, da jeg har bodd der i åtte år og min kone kommer derfra. Det falt seg naturlig da IFK kom på banen, sier han.

Stor interesse



Etter det Nettavisen kjenner til har det også vært interesse for målvakten blant danske klubber. Gamlekluben GOG, samt Skjern skal ha vært mulige alternativer etter det Nettavisen har fått opplyst.

- Det har vært en del kontakt fra både Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, sier Christensen.

Christensen er en veteran på det norske landslaget og er med i EM-troppen som trener Chrstian Berge tok ut den 12. desember. 34-åringen står med over 100 landskamper for Norge og har sølv fra VM i 2017 og 2019 i premieskapet.

Målvakten har tidligere spilt for H43 Lund og Lugi HF i Sverige, samt GOG Håndbold i Danmark. Christensen har vært i tyske GWD Minden siden 2017.

Mister også Gullerud

Christensen er ikke den eneste nordmannen som forlater GWD Minden ved sesongslutt. Som Nettavisen skrev tidligere i høst er også linjespilleren Magnus Gullerud tapt for klubben. Han har signert for bundesligarival SC Magdeburg.

Han slutter seg til sin nye arbeidsgiver sommeren 2020.

Den norske forsvarssjefen har signert en toårskontrakt med Bundesliga-giganten. Han valgte å takke nei til et nytt tilbud fra GWD MInden, fikk Nettavisen bekreftet.

Mindens sportsdirektør Frank von Behren opplyste om dette i en e-post.

Gullerud er ikke den eneste nordmannen som slutter seg til en tysk storklubb sommeren 2020. Norges mest profilerte håndballspiller, Sander Sagosen, flytter nemlig fra franske PSG til THW Kiel den samme sommeren.