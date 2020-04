ESPN: EFL vil starte igjen 6. juni – PL-klubbene holder videokonferanse

English Football League (EFL) ønsker at ligaene på nivå to til fire settes i gang igjen 6. juni etter en sesongoppkjøring på tre uker, ifølge ESPN.

Den amerikanske kanalen hevder at EFL, som organiserer de tre liganivåene under Premier League, jobber mot å starte med kamper tidlig i juni.

Ifølge ESPNs kilder avhenger planene samtidig av helsemyndighetenes anbefalinger. Den engelske spillerforeningen skal uansett være optimistisk rundt muligheten for å få til spill foran tomme tribuner.

Alle de 24 lagene i mesterskapsserien hadde ni kamper igjen å spille da ligaen ble utsatt 13. mars. Noen lag på nivå tre har tolv kamper igjen.

Også Premier League-fotballen har vært satt på pause siden tidlig i mars som følge av koronavirusutbruddet. Der gjensto det ni kamper av sesongen da den ble stanset.

Mandag skriver ESPN og andre medier, blant dem The Sun , at de 20 klubbene i Premier League skal holde en videokonferanse fredag denne uken. Der skal de diskutere og forhåpentlig lage en foreløpig plan for å få gjenoppstartet og fullført sesongen.

Presidenten i Det europeiske fotballforbundet (Uefa), Aleksander Ceferin, har signalisert at alle europeiske ligaer må være ferdigspilt innen utgangen av august slik at neste sesong kan settes i gang. Dermed ligger det an til at også Premier League sikter mot oppstart i juni.

