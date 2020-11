ESPN-journalistenes samtale skaper raseri: - Han burde være glad han kan spille fotball med den stemmen der

Nå har klubb og spiller fått en unnskyldning fra en av journalistene.

På søndag var Tottenham-kaptein, Harry Kane, igjen i fokus da han sørget for nettsus mot Brighton, i det som til slutt skulle ende med en knepen 2-1-seier for Josè Mourinhos menn.

Det var dog ikke det ESPNs reportere etter kampslutt, i et klipp som siden har blitt fjernet fra kanalens Youtube-side. Der er heller fokuset til Nunez og Mark Ogden spillerens stemme.

- Harry Kane, vet du, han er vel den mest..., innleder Ogden, før han gestikulerer med armene og antyder at han finner spilleren kjedelig.

Nunez skyter så inn at Ogden neppe ønsker å prate om Kane, som hun omtaler med et nedsettende begrep.

- Det er bare skikkelig kjedelig, ikke sant?, svarer Ogden.

- Jeg hater å høre han prate. Han har en rar stemme, kan man så høre en produsent som ikke er i kamerabildet si.

Journalistene spøker videre om at Ogden skal gjøre innslaget sitt med en Kane-imitasjon, før Nunez sier at Kane skal være glad for at han er god i fotball, med den stemmen han har.

Klippet var neppe ment for offentligheten, og reaksjonene i sosiale medier har heller ikke latt vente på seg.

Fotballsupportere fra hele England har vist sin støtte til Kane, og avsky mot ESPN-reporterne - som flere mener regelrett mobber England- og Tottenhamkapteinen. Flere har også bedt om at de to rutinerte journalistene burde få sparken.

Nå har Mark Ogden selv kommet med en uforbeholden unnskyldning på sin Twitter-konto:

- En upassende samtale med vår produsent ble lagt ut til offentligheten ved et uhell, før klippet ble fjernet. Kommentarene våre var åpenbart krenkende og skulle ikke ha skjedd. Vi har den største respekt for Harry Kane, en profesjonell spiller og rollemodell for de yngre.

- Vi har kontaktet Tottenham for å komme med vår dypeste unnskyldning til klubben, Harry Kane, klubbens supportere og alle som ser på ESPN.

Tottenham eller Harry Kane har til gode å svare på unnskyldningen, men Ogden får støtte fra flere av sine kolleger som mener at dette er en ektefølt unnskyldning fra en angrende synder.