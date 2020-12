ESPN: Maradona hadde verken alkohol eller narkotika i kroppen da han døde

Obduksjonen av fotballikonet Diego Maradona viste ikke spor av alkohol eller narkotiske stoffer. Hjertet hans veide nesten dobbelt så mye som normalt.

Det melder ESPN. Ifølge obduksjonsrapporten ble det funnet en blanding av medisiner som blir brukt til å behandle angst og depresjon.

I tillegg indikerer den at Maradona hadde skader på nyrer og lever samt hjerte og lunger. Det skal også har kommet fram at argentinerens hjerte veide nær dobbelt så mye som et normalt hjerte.

Maradona døde av hjertesvikt 25. november, en snau måned etter at han fylte 60 år. Kort tid før dødsfallet hadde han vært gjennom en hjerneoperasjon.

Dagen etter dødsfallet ba Maradonas advokat og venn, Matias Morla, om full etterforskning. Han anklaget nødetatene for å ha respondert for tregt.

«Det tok ambulansen mer enn halvtime å komme fram. Det er kriminelt idioti», skrev Morla på Instagram.

(©NTB)

