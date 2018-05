Ekspertkommentator: - At Nordavind ender på femteplass er en skandale

Entelechy, Dead on Arrival, Kingpins og Demise er klare for Counter-Strike-sluttspillet. Hardtsatsende Nordavind må se på fra sidelinjen.

Etter den mest dramatiske sesongavslutningen i Telenorligaen på lenge, hvor fem forskjellige lag kjempet om to sluttspillplasser, var det Kingpins og Demise som trakk det lengste strået med hver sin 2-0-seier. Kingpins måtte slå andreplasserte Dead on Arrival i sin kamp, mens Demise kjempet mot Momentum i en kamp som direkte avgjorde hvem av de som gikk til sluttspillet.

For å gjøre det hele enda mer spennende, så endte første kart i kampen mellom Kingpins og Dead on Arrival opp i overtid, før Kingpins til slutt karret til seg seieren.

I motsatt ende av tabellen skaffet WEST seg sitt første poeng for sesongen, men må likevel ta den tunge veien ned i 2. divisjon. Nordic Warthogs må ut i kvalifiseringskamp. Man kan mildt sagt si at spådommen til undertegnede ble total skivebom også denne sesongen.

- Trist for norsk Counter-Strike at Nordavind ikke har klart å vise mer framgang

Ekspertkommentator Tommy «TommyM» Monsen sier at han forventet en slik runde på forhånd.

- Siste runde var litt som forventet. Jeg regnet med at Nordavind og Demise skulle ha god kontroll på sine kamper. Kingpins kunne få det tøft, men mot et Dead on Arrival-lag som hadde lite å spille for, hadde de god kontroll, i alle fall på det ene kartet. Både Kingpins og Demise er gode kandidater til å kjempe om seieren i sluttspillet i mine øyne, sier Monsen til Gamer.no.

Han sier også litt om Nordavind, som før sesongen ble tippet direkte inn på førsteplass, og også som vinner av sluttspillet. Laget endte til slutt opp på 5.-plass, og utenfor sluttspillet.

- At Nordavind ender på 5.-plass er som alle har skjønt en skandale. De har ressurser og spillere til å være i toppen, men har ikke fått ut sitt potensial. At de ikke har en tydelig ledertype er ikke unnskyldning nok, men selvfølgelig en av grunnene til fiaskoen. Jeg synes de har vist noen ok resultater internasjonalt, så det er jo et lag med et høyt toppnivå.Det er trist for norsk Counter-Strike at de ikke har klart å vise mer framgang, mener Monsen.

Nå venter sluttspillet



Etter en lang sesong skal man nå vente på sluttspillet i slutten av mai. Monsen oppsummerer sesongen med å trekke frem vinneren av seriespillet.

- Jeg må trekke frem at Entelechy har overrasket veldig positivt. De har levert gode resultater gjennom hele sesongen, så får vi se om de klarer å vise det samme på LAN. Dead on Arrival ble mye bedre etter at de fikk inn «hkon» og «DalcoN», så det skal bli spennende å se om de klarer å utvikle seg mer inn mot sluttspillet. Jeg tror ikke vi har sett et mer åpent sluttspill enn det vi får i Lillehammer. Alle kan vinne, sier han.

Han oppsummerer sesongen til Nordic Warthogs, som skal ut i kvalifiseringskamp, og WEST, som rykker ned, på følgende måte.

- Nordic Warthogs har vært svake i vår, men samtidig litt uheldig. Med så mange uavgjort så kunne det selvfølgelig gått begge veier. WEST har vært trist å se på. Jeg håper dette er siste gangen noen kjøper seg til en plass i 1. divisjon med spillere som har ferdigheter som passer bedre inn i 3. eller 4. divisjon, avslutter Monsen.

- Deilig å få en så sterk seier i avslutningen av sesongen

Lagleder i Kingpins, Anders «aNdz» Kjær, sier til Gamer.no at det ble et tøft første kart mot Dead on Arrival, som gikk til overtid.

SELVTILLIT: Anders «aNdz» Kjær sier at laget var fulle av selvtillit før kampen. Foto: Tor-Steinar Nastad Tangedal/Gamer.no

- Det var en ekstremt viktig kamp for oss, og vi kom inn i kampen med masse selvtillit. Vi startet sterkt, men ble noe ufokusert etter en knallstart og det førte til usikkerhet og flere merkelige avgjørelser. Heldigvis klarte vi å dra Overpass i land, og på Cache var vi tilbake der vi startet. Deilig å få en så sterk seier i avslutningen av sesongen. En sesong uten sluttspill hadde vært katastrofe, sier Kjær.

Også kjær rister på hodet av Nordavinds sesong.

- Jeg mener det er en skandale at Nordavind ikke valser over all motstand i Telenorligaen med tanke på hvor gode forhold de har for å prestere. Det er åpenbart at noe ikke fungerer, og problemet var ikke «fletch», sier Kjær før han legger til.

- Jeg har ikke noen gode løsninger, men jeg synes ikke Telenorligaen fungerer i det hele tatt med tanke på kravene til lag. Demise har stilt mot slutten av sesongen utrolig sterkt lag i viktige kamper, og klart dårligere i andre kamper. Jeg syns det er alt for mye rom til endringer, og det er kanskje mye av grunnen til at det er mange mikser. Laget Demise spilte med i noen av de siste kampene er definitivt godt nok til sluttspill, så sånn sett er det fortjent, avslutter kapteinen.

- Vi taklet presset bra

Mikal «Enix» Øiestad i Demise var naturligvis også veldig fornøyd etter kampen mot Momentum, der de hadde full kontroll. Nå ser laget frem mot sluttspillet.

- Kampen mot Momentum gikk som forventet. Ingenting annet enn seier var godt nok, vi taklet presset bra og vant ganske komfortabelt, sier Øiestad.

Han gleder seg til å se hvordan suverene Entelechy spiller i sluttspillet.

Mikal «Enix» Øiestad sier de hadde full kontroll mot Momentum. Foto: Tor-Steinar Nastad Tangedal/Gamer.no

- Vi ser veldig frem mot sluttspillet. Vi mener selv vi har gode muligheter til å vinne, og å spille på LAN er alltid moro. Det blir også spennende å se hvordan Entelechy presterer etter det imponerende seriespillet.

Demise er et mikslag, og det er litt usikkerhet rundt hvem som kommer til å spille i Lillehammer. Øiestad sier også at det ikke er helt sikkert ennå.

- Det er ikke hundre prosent bekreftet enda, men det blir mest sannsynlig de samme som spilte siste kamp mot Momentum.

Øiestad sier til Gamer.no at de ikke er helt fornøyd med hvordan sesongen har vært.

- Sesongen for vår del er egentlig litt skuffende. Vi tok over et lag som hadde et 0-2 tap mot Dead on Arrival, og har prestert under pari. Blant annet har vi tapt et kart mot Nordic Warthogs, og tapt 0-2 mot Entelechy der vi følte vi burde hatt minst ett poeng. Men til slutt handlet det kun om å dra i land en sluttspillplass, så vi må si oss fornøyd med det.

Han mener også at det er et par lag som har overrasket stort, og andre har skuffet.

- Når det gjelder andre lag er det et par som skiller seg ut. Nordavind burde vinne ligaen ganske enkelt med den satsingen de har rundt seg, i tillegg forventet jeg Kingpins høyere. På den andre siden er det to lag som står frem som positive overraskelser. Entelechy vinner seriespillet overlegent etter de fleste forventet nedrykk, og Dead on Arrival gjør også en veldig bra sesong sett under et, avslutter Øiestad.

Nordavind: - Ikke godt å si hva som gikk galt

Stein Wilmann, daglig leder i Nordavind, er klar på at det var en skuffelse at klubbens CS-lag ikke sikret seg en plass i sluttspillet.

- Hva gikk galt?

- Det er ikke godt å si, men vi har i alle fall snakket og diskutert det og fått ryddet opp i det. Vi får ta det som det kommer, sier Wilmann til Nettavisen.

- Vil det bli tatt noen grep?

- Ikke ennå i alle fall. Noen ganger går man på en smell. Det er litt som Rosenborg i starten av denne sesongen. Det kommer en høstsesong også, avslutter Nordavind-sjefen.

