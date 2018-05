Nettavisen med storsatsing på e-sport - skal vise sluttspillet i Telenorligaen

Nettavisen byr på e-sport-fest i slutten av mai.

Amedia har sikret seg rettighetene til sluttspillet i Telenorligaen som avholdes 25.-26. mai. Det betyr at du kan få med deg det ypperste av norsk e-sport hos Nettavisen i slutten av mai.

E-sport, eller elektronisk sport, er organiserte konkurranser i utvalgte dataspill. Under sluttspillet på Lillehammer er det spillene Counter-Strike, League of Legends og Rocket League som gjelder.

- Nettavisen kommer til å kline til for å gi leserne en god opplevelse av det viktigste sluttspillet i norsk e-sport, sier sjefsredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum.

- For yngre lesere er e-sport en gigantisk idrettsgren, og det er trolig bare et tidsspørsmål før aktiviteten får status som toppidrett, fortsetter han.

Stavrum ser lyst på at Nettavisen nå prøver seg på et så langt forholdsvis nytt stoffområde for avisen.

- For oss markerer dette en ny giv på vår dekning av en raskt voksende aktivitet for mange av leserne våre, sier han.

Telenorligaen er det organiserte ligasystemet for e-sport i Norge. Det er også Europas største nasjonale e-sportliga. Sluttspillet i slutten av mai avslutter vårsesongen i Telenorligaen, og kun de aller beste lagene er kvalifiserte for de to dagene på Lillehammer.

- Stolt og spent



Konserndirektør i Amedia, Anders Opdahl, er svært positiv til kjøpet av rettighetene.

- Vi i Amedia er stolt og spent, og ønsker sterkt å signalisere at vi har tro på e-sport. Dette er allerede en nasjonal idrett med deltakere fra hele Norge, og det passer oss perfekt som konsern med aviser over hele landet - på toppen av den nasjonale rekkevidden vi nå besitter, sier han.

Amedia har fra før sikret seg en rekke andre sportsrettigheter, deriblant Toppserien og Postnord-ligaen.

- Dette initiativet føyer seg også utmerket inn i rekken av den etter hvert store og populære katalogen vi tilbyr våre abonnenter innenfor direktesendt idrett, og vår satsing på å nå nye og yngre lesersegmenter, sier Opdahl.

Strømme: - En milepæl



Harald Strømme, ansvarlig redaktør for Gamer.no, er godt fornøyd med å ha fått på plass avtalen. Han kjøpte opp Gamer.no og Telenorligaen tidligere i år, etter å ha gjort unna karantenetiden etter at han var ferdig i jobben som toppsjef i TVNorge og Discovery Networks.

- Jeg har selv deltatt i prisgaloppen i rettighetsmarkedet for sport, ved å kjøpe blant annet Eliteserien og OL til Discovery. E-sport vokser eksplosivt både i Norge og internasjonalt, men er foreløpig en billig rettighet, til tross for at vi når en svært attraktiv målgruppe som knapt er tilstede i tradisjonelle medier. Vi har allerede 50.000 registrerte e-sport utøvere på Gamer.no, og sammen med Amedia og Nettavisen vil vi nå ut til et bredere publikum, sier Strømme.

- Hva betyr denne avtalen for dere?

- Avtalen er en milepæl, fordi et norsk stort mediehus nå vurderer og behandler e-sport på linje med andre grener og rettigheter. Det vil ta tid å innarbeide, men lykkes vi med dette vil flere få øynene opp for e-sport, og flere foreldre vil skjønne litt mer av hva neste generasjon driver med. Og Amedia og Nettavisen kan ta ledertrøya ved å dekke det raskest voksende kulturfenomenet i verden.

- Hva kan du si om avtalen som er inngått?

- Avtalen gir Amedia og Nettavisen ekslusivitet på å overføre ca. 13 timer e-sport fra sluttspillet i Telenorligaen fra Lillehammer. Men det gjensidige målet er å samarbeid om å utvikle e-sport på lengre sikt. Det vil nok kreve en viss tålmodighet, sier Strømme.

- Telenorligaen er den største nasjonale ligaen i Europa, og stort sett alt som kan krype å gå av norske e-sport-stjerner, spiller eller har spilt i Telenorligaen. Sluttspillet på Lillehammer er det nærmeste du kommer et Norgesmesterskap i e-sport, legger han til.

Endelig tatt på alvor



Strømme får støtte av Gamer.no-grunnlegger Tor-Steinar Nastad Tangedal.

- Endelig har vi fått til det vi har jobbet så lenge for, nemlig å få e-sporten ut til folket. Ikke bare benyttes Nettavisens distribusjonskraft og redaksjonelle kompetanse, men også Amedias unike nettverk av lokale nettaviser over hele landet er med. Det er herlig å endelig se et mediekonsern som tar e-sporten og dens utøvere på alvor, sier Nastad Tangedal.

- I samarbeid skal vi løfte frem spillene, historiene, profilene og resultatene. Vi skal skape innhold rundt e-sport på en ny og engasjerende måte. Initiativet og engasjementet kommer fra toppen av Amedia og vi gleder oss virkelig til å komme i gang, fortsetter han.



- Hva kan eventuelt ferske e-sport-seere forvente seg av Telenorligaen?



- I første omgang får man oppleve Norges aller beste lag og spillere kjempe om seriemesterskapet i sluttspillet på Lillehammer. Det inkluderer spenningen, rivaliseringen, følelsene, nervene og de euroforiske øyeblikkene når pokalen løftes. Dette blir en flott inngangsport for alle som vil lære hva e-sport handler om, avslutter Nastad Tangedal.

Sluttspillet arrangeres på Lillehammer, med konkurransedager fredag 25. og lørdag 26. mai. I sluttspillet vil det bli kåret vinnere i de tre spillene Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends og Rocket League.

