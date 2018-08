Norske Håvard Nygaard (24) er ett steg unna utrolig pengesum

Verdensstjernen Håvard Nygaard og hans Faze Clan kan bli det første CS-laget som vinner en «grand slam».

Norske Håvard «Rain» Nygaard (24) kan denne uken bli historisk.

Sammen med lagkameratene i Counter-Strike-laget Faze Clan, har Nygaard mulighet til å bli den første som vinner en «grand slam», altså å vinne fire store CS-turneringer i løpet av ett år.

Det vil i så fall sikre e-sport-laget en ekstra premiepott på elleville 1 million dollar, eller omtrent 8,3 millioner kroner. Det kommer i tillegg til de 100.000 dollarene som laget vil få for å vinne turneringen.

Turneringen, som foregår i ikoniske Globen i Stockholm, starter på onsdag, med utslagsrunder frem til finalen spilles på søndag.

Der satser Nygaard og Faze Clan på å være ett av de to finale-lagene på scenen søndag.

- Vi har lagt ned mange timer med trening på en treningsleir i København, så forventningene våre er å vinne turneringen, sier Nygaard til Nettavisen.

CS-PROFF: Håvard Nygaard er Norges beste Counter-Strike-spiller.

Siste sjanse



Spesielt det at Faze Clan har fått tilbake rutinerte Olof Kajbjer på laget tror Nygaard vil være avgjørende for suksess i den svenske hovedstaden. Kajbjer har den siste tiden hatt to pauser fra sporten, og laget har vært nødt til å benytte seg av midlertidige erstattere.

- Nå som Olof er tilbake og vi har fått spilt litt sammen, tror jeg vi har veldig gode sjanser til å vinne dette, sier Nygaard.

Nygaard selv ble i 2017 rangert som verdens fjerde beste CS-spiller.

Det som gjør turneringen i Stockholm ekstra spesiell for nordmannen og lagkameratene, er at det er lagets siste mulighet til å sikre seg fire turneringsseire i løpet av et år.

For å kunne sikre seg premiepotten på 1 million dollar, må laget vinne fire turneringer i løpet av et år. Seire som er eldre enn et år, telles ikke med i konkurransen.

Om de mislykkes i Stockholm, vil lagets seier fra en turnering i New York i september i 2017 bli slettet fra registreringen, og de vil dermed være nødt til å vinne to nye turneringer for å kunne vinne «grand slam»-potten.

Her kan du se full oversikt over sammenlagtstillingen i jakten på «grand slam»

Kastet bort flere muligheter

Den norske CS-stjernen er klar på at det er på høy tid at laget nå sikrer seg sin fjerde turneringsseier.

- Det vil være helt sjukt. Vi har hatt ganske mange muligheter til å vinne andre turneringer også. Vi har tapt mot lag som vi ikke skulle ha tapt mot, men jeg føler vi er bedre forberedt til denne turneringen, slår han fast.

I november og desember i 2017 og mars i 2018 ble det tre finaletap på rad for Faze Clan. I tillegg kastet laget bort en ny mulighet da de gikk på et sjokktap i semifinalen i en turnering i Köln i juli.

PROFF: Håvard «Rain» Nygaard i aksjon for Faze Clan under en tidligere turnering.

Samtidig som Faze Clan har opplevd litt motgang med finaletapene og Kajbjers pause, har det danske laget Astralis benyttet muligheten til å etablere seg som verdens beste CS-lag. Også ukrainske Natus Vincere har tatt store steg, og nylig har også amerikanske Team Liquids fremskritt lagt press på Faze Clan.

Nettopp det gir Faze Clan en mulighet, mener Nygaard.

- I de andre turneringene har vi vært favorittene. Det har lagt litt press på oss. Det å komme inn som en underdog nå kan være med på å fjerne litt av det presset, og jeg tror det kan være bra for oss, sier han.

Intensiv treningsleir

Etter at topplagene har hatt sommerferie den siste måneden, har Nygaard og lagkameratene lagt ned en solid dose trening for å finne tilbake til toppform for turneringen i Stockholm.

Laget, som består av spillere fra Norge, Sverige, Danmark, Slovakia og Bosnia, samlet seg i København for en uke med intensiv treningsleir.

- Vi hadde en ukes lang «bootcamp» der vi spilte nesten 13 timer hver dag, forklarer Nygaard.

Derfor mener han at det ikke lenger skal være noe problem at Kajbjer vært lenge borte fra lagkameratene, og at laget nå skal være godt forberedt til åpningskampen i Stockholm.

Faze Clan spiller sin første kamp mot danske Heroic onsdag klokka 15. Kampen kan følges på DreamHacks kanal på Twitch.

Mest sett siste uken