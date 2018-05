Spår drama i Rocket League: - Det er helt jevnt om hvem som kan vinne Telenorligaen

Etter en spennende sesong er fire lag klare for sluttspill i Rocket League.

Telenorligaen i Rocket League har levert både spenning og moro denne sesongen, og etter ni runder og 45 kamper vet vi endelig hvilke lag som er klare for sluttspill, hvilke som rykker direkte ned til 2. divisjon og hvem som må ut i kvalifisering for å berge plassen.

I toppen ble de tre første finalebillettene delt ut allerede for noen uker siden, til Team Bjønnsk, Nordavind og The Razzle Dazzlers. Kampen om fjerdeplassen holdt seg imidlertid jevn hele veien, og til slutt var det Bamble DreamTeam som trakk det lengste strået.

Nedrykksstriden holdt også på spenningen til siste slutt, og i sesongens siste kamp karret Gutta Boyz seg opp fra direkte nedrykk. Det på bekostning av Air E-Sport, som ikke overraskende får følge av Horizon ned til 2. divisjon. Gutta Boyz skal nå ut i kvalifisering mot Oslo Lions, for å avgjøre hvem som får delta i 1. divisjon til neste sesong.

Ikke den vante Nordavind-dominansen

Ved første øyekast har sesongen kanskje ikke gitt oss de altfor store overraskelsene. Tre av de fire topplagene var på forhånd tippet å nå sluttspillet, og at Razzle Dazzlers skulle klare å snike seg inn var alltid en mulighet.

Kampen i toppen har imidlertid tilspisset seg kraftig, og i motsetning til i høst fikk ikke Nordavind alt som de ville. Telenorligaens regjerende mester slet seg gjennom en tøff periode midtveis i sesongen, med ujevne prestasjoner både internasjonalt og her hjemme:

- Vårsesongen har hittil vært helt OK for oss. Vi er ikke overlegne i år, og det er egentlig fint med bedre konkurranse. Vi gir bort noen runder her og der og tapte for et sterkt Team Bjønnsk-lag i en veldig jevn kamp, uttalte Nordavinds Øystein «etreX» Antonsen Larsen på spørsmål fra Gamer.no.

I stedet var det Team Bjønnsk som stakk av førsteplassen, på tross av flere spillerbytter underveis. Laget mistet «Reganam» tidlig, og hentet så inn «Sacred» før «Didris» til slutt steppet inn som tredjemann:

- Vi er fornøyde med sesongen, og det var fint at vi slo Nordavind selv uten veldig mye trening. Selv er jeg fornøyd med egen innsats og håper at det blir noen gode kamper i sluttspillet, forteller Team Bjønnsk-kaptein Martin «Sniper» Wiulsrød.

En sesong preget av overganger

Razzle Dazzlers måtte også tåle utskiftninger halvveis ut i sesongen, noe som åpnet for en gledelig gjenforening mellom de tidligere lagkameratene «Versace» og «Maadzz». Sammen med «Phocaz» nådde gutta målet om sluttspillplass, og selv om de gjerne skulle ha vunnet noen flere kamper er de fornøyde:

- Sesongen sett under ett er vi stort sett fornøyde. I tapene mot Nordavind og Team Bjønnsk syntes jeg vi gav dem god konkurranse, men vi skulle selvfølgelig gjerne ha vunnet. Den sørste skuffelsen komnok i siste kamp da vi presterte langt under par mot et godt Bamble-lag. Vi tar definitivt med oss lærdom fra den kampen, og gleder oss til sluttspillet, sa kaptein for Razzle Dazzlers, Henrik «Versace» Hansen.

Det var takket være seieren over nettopp Razzle Dazzlers at Bamble DreamTeam får spille Rocket League-sluttspill i Lillehammer om noen uker. Gutta haltet seg gjennom begynnelsen på sesongen, men etter å ha fått inn «Kileak» begynte samspillet endelig å stemme.

- Vi kvalifiserte oss, så vi er godt fornøyde med sesongen så langt. Det var det som var målet, sa en kortfattet Simen «Miize» Antonsen, kaptein for Bamble DreamTeam.

Spenning og skuffelser

Anders «Exuses» Skjulestad – Rocket League-ildsjel og eier av Bamble DreamTeam – er også fornøyd med sesongen som har gått. Som kommentator for Telenorligaen har han fulgt sesongen tett, og han gleder seg over at det har blitt mer jevnt i toppen:

- Sesongen har vært veldig spennende, med mange bytter i alle lag før sesongen. Nå som «Sniper» har fått med seg «Al Dente», som spiller i RLRS, og «Didris», som mange ser på som Norges nest beste etter «gReazy», så er det helt jevnt om hvem som kan vinne Telenorligaen, mener «Exuses».

Våren har riktignok ikke bare produsert høydepunkter i Rocket League, og «Exuses» trekker frem nedrykksklare Horizon som sesongens store skuffelse. Laget kjøpte seg inn i 1. divisjon etter å ha spilt tre divisjoner lenger ned i høst, med mål om å lære og ta med seg god erfaring til neste sesong.

Ingen forventet at Horizon skulle klare å unngå nedrykk, og med 53 tap på 54 kamper gikk det omtrent som forventet. Problemer innad i laget resulterte imidlertid i at de ikke stilte med nok spillere til to av Telenorligaen ni runder, noe «Exuses» mener ikke holder mål:

- Årets skuffelse er Horizon, som kjøpte seg inn i 1. divisjon for å lære, men ikke klarte å stille med nok spillere i to av kampene. Dette er 1. divisjon, og da skal man klare å stille opp til kamp, forteller en tydelig frustrert «Exuses» som de siste årene har jobbet for å etablere et høyt nivå i norsk Rocket League.

