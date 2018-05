Usikker på hvordan en Counter-Strike-kamp spilles?

Her er alt du trenger å vite om det populære skytespillet.

Har du hørt om FACEIT eller DreamHack? Har du spekulert på navnene SK Gaming og FaZe Clan som dukker opp på forsiden? For oss som følger Counter-Strike: Global Offensive er jo disse navnene og merkevarene kjente, men det vi ofte glemmer er at det er mange som ikke følger med på denne utrolig populære e-sporten. Er du interessert i å lære mer om Counter-Strike generelt? Da har du kommet til riktig sted.

Med flust av Counter-Strike-artikler på forsiden og hundre tusenvis av seere på strømmetjenestene, kan det være mange som er interessert men mangler kunnskap om spillet. Denne guiden vil være levende, og vil holdes oppdatert jevnlig for å følge spillets forandringer. Målet er å gi en introduksjon til hvordan spillet fungerer, slik at det kan bli lettere å følge proffkampene om man ønsker å finne mer ut av moroa.

Til slutt i saken avslutter vi med en håndfull ord og uttrykk som det kan være greit å kjenne til for å få maksimalt ut av opplevelsen som publikummer.

Dette er Counter-Strike

Counter-Strike er en serie med førstepersons skytespill, som startet som en modifikasjon til Half-Life. Det første spillet ble offisielt lansert i år 2000, og siden har det kommet flere oppfølgere. Det siste i serien er Counter-Strike: Global Offensive.

Kampene spilles mellom to lag bestående av fem spillere. Ett lag spiller rollen som terrorister, mens det andre er antiterrorpoliti.

Terroristene har som oppgave å plante og detonere en tidsstyrt bombe på ett av to utvalgte steder på kartet. Antiterroristene skal til gjengjeld forhindre at dette skjer. Runden avgjøres ved at bomben sprenges eller blir desarmert, om det ene laget eliminerer det andre før bomben armeres, eller om tiden går ut. Spillet har også andre moduser tilgjengelige, men disse blir ikke brukt i de største turneringene eller blant professjonelle spillere.

Slik ser seerskjermen ut.

Spillets gang

En kamp består av to lag med fem spillere på hvert lag og foregår over totalt 30 runder. Begge lag spiller 15 runder som terrorister og 15 runder som antiterrorister, som betyr at et lag vinner når de oppnår 16 poeng. Terroristen har ett minutt og 45 sekunder på seg til å armere bomben, som antiterroristene igjen har 35 sekunder på seg til å desarmere.

Når bomben er armert, hjelper det ikke for antiterroristene å bare eliminere motstanderne, de må også desarmere bomben før runden vinnes. Desarmeringen tar ti sekunder, men kan reduseres til fem sekunder hvis spilleren har kjøpt seg desarmeringsverktøy. De fem sekundene er ofte forskjellen mellom seier og tap siden terroristene vil gjøre sitt ytterste for å hale ut tiden før antiterroristene eventuelt får prøve å desarmere bomben.

Hvem som starter på hvilken side avgjøres som regel gjennom en runde hvor det bare er lov til å bruke kniven som våpen. Vinneren av knivrunden får velge hvilken side de vil starte på.

Begge sider har sine styrker og svakheter, som våpenutvalg og geografisk posisjonering. Enkelte kart favoriserer antiterroristene mens andre kart favoriserer terroristene, så det kan variere hvilken side det lønner seg å starte som.

Nye våpen må kjøpes hver gang en spiller dør. Som standard er hver spiller kun utstyrt med en pistol og kniv. Prisene på våpen er noe dyrere for antiterroristene, som betyr at det er mer kostbart å dø på den siden. Hver spiller får penger for hver runde uansett om runden tapes eller ikke, men laget som vinner blir belønnet med en del mer. Summen økes eller reduseres også basert på spillernes individuelle prestasjoner i forrige runde. Prestasjoner som drap, armering eller desarmering av bomben gir ekstra, mens drap av lagkamerater vil koste deg penger.

Når et lag har lite penger vil de som regel ikke ta seg råd til å kjøpe nye våpen, men heller spare penger til neste runde ved å bruke pistoler eller billige lavkaliber-gevær. Slike sparerunder ender ofte med tap, siden motstanderne har mye bedre våpen og skuddbeskyttelse. Det er ikke uvanlig å se ganske aggressive taktikker fra det sparende laget, siden de ikke har noe å tape. I noen tilfeller har enkelte spillere på laget litt mer penger enn resten, da er det vanlig at de kjøper en skuddsikker vest og en billig pistol for å jevne ut pengeforskjellen.

Lagspill og roller



De beste lagene har én lagleder som styrer taktikken og kommanderer troppene underveis. Laglederen bestemmer hvilke våpen som skal kjøpes og hvor folk skal gå. I Counter-Strike er det i utgangspunktet ikke forskjellige roller eller klasser du kan spille. Alle spillerne har samme egenskaper, våpen og penger. De forskjellige rollene i laget er dermed av ren taktisk grad. Rollene er også ganske forskjellige mellom terrorister og antiterrorister. Som antiterrorist spiller laget mye mer defensivt og venter på at motlaget skal rykke inn.

Hvert kart har to bombelokasjoner som skal beskyttes, hvor laget er fordelt utover for å holde disse. Terroristene på sin side vil gjerne speide litt rundt før de ser en åpning til å gå inn på en av bombelokasjonene. Da gjelder det for antiterroristene å reagere kjapt og omplassere seg.

Lagene kjører ikke bare inn på slagmarken uten en plan. Når laget angriper sammen er det for eksempel hensiktsmessig at de beste sikterne som går inn først, mens andre spillere har support-roller med ansvar for å blende eller røyklegge motstanderne mens lagkameratene rykker inn. Når innrykkingen utføres med timing og presisjon vet alle hvor og når de har de andre med seg.

En sentral rolle i de fleste lag er snikskytteren. AWP-riflen er det kraftigste våpenet i spillet og kan drepe ved ett skudd nesten uansett hvor kulen treffer kroppen. Riflen har mulighet til dobbel innzooming og er helt presis når den er zoomet inn. En spiller som er god med AWP kan være helt avgjørende, og runden vinnes eller tapes ofte basert på vedkommendes prestasjoner. Denne riflen er veldig dyr, så det kan fort bli kostbart hvis man misslykkes.

SKYTESPILL: En terrorist tar ut en antiterrorist på et bombested på kartet Dust 2. Det røde krysset markerer hvor bomben kan armeres.

Granater og utstyr

Det finnes fem ulike granater i Counter-Strike. Disse har flere ulike funksjoner hvor alle kan være helt avgjørende når de brukes riktig. Under granatene er det også beskrevet utstyr som er avgjørende.

High Explosive Grenade: Vanlig eksplosiv granat som kan gjøre opp til 80% skade. Koster 300$.

Smoke Grenade: Røyklegger et område med tykk røyk som ikke er mulig å se gjennom. Koster 300$.

Flashbang: Sender ut et skarpt lys som blender alle som ser det i flere sekunder. Dette er den eneste granaten du kan ha to av i hver runde. Koster 200$.

Molotov / Incendiary Grenade: Legger et område i flammer som brenner i flere sekunder. Koster 400$ / 600$.

Decoy Grenade: Lokkegranat som simulerer skytelyder for å forvirre motstanderen. Kan også brukes som en lureflash. Koster 50$.

Kevlar: Skuddsikker vest som gjør «aimpunch» mindre synlig, samtidig som den beskytter deg mot skade. Koster 650$.

Kevlar + helmet: Skuddsikker vest og hjelm. Et essensielt kjøp i våpenrunder, gjør «aimpunch» en ikke-faktor og gjør at du tåler et skudd i hodet fra de fleste våpen. Koster 1000$.

Defuse-kit: Desarmeringsutstyret er kanskje det viktigste en antiterrorist kan kjøpe seg. Dette halverer desarmeringstiden fra ti til fem sekunder, og kan være med å avgjøre mange runder til antiterroristenes fordel. Koster 400$.

Sentrale våpen

AK-47: Terroristenes foretrukne automatrifle. Gjør mye skade og har en del kulespredning. Koster 2700$.

Galil: Terroristenes økonomiske automatrifle. Koster mindre enn AK-47, men gjør også mindre skade. Koster 2000$.

M4A4: Antiterroristenes foretrukne automatrifle. Gjør litt mindre skade enn terroristenes AK-47 og koster mer, men har litt mindre spredning. Koster 3100$.

M4A1-S: Et alternativ til M4A4. Har lyddemper og mindre spredning. Men den har bare 20 kuler i magasinet, og skyter saktere. Koster 3100$.

FAMAS: Antiterroristenes økonomiske automatrifle. Koster mindre enn begge M4-versjonene, men gjør også mindre skade. Koster 2250$.

AWP: Snikskytterrifle. Det kraftigste våpenet i spillet. Dobbel zoom og høy presisjon. Koster 4750$.

SSG08: Populært kalt Scout. Snikskytterrifle med meget høy mobilitet. To skudd for å drepe en motstander, men ett skudd i hodet. Er både elsket og hatet på grunn av sin evne til å treffe 100% midt i et hopp. Koster 1700$.

UMP: En SMG som koster skarve 1200$. Den mest populære SMGen og gjør stor skade i forhold til prisen.

Desert Eagle: Den kraftigste pistolen. God presisjon ved første skudd, men den har veldig mye rekyl. Koster 700$.

Glock-18: Startpistolen til terroristene. Har grei presisjon og 20 kuler i magasinet.

P2000: Startpistolen til antiterroristene. Gjør mer skade enn Glock-18, men har bare 13 kuler i magasinet.

USP-S: Alternativ til P2000. Har lyddemping og 12 kuler i magasinet.

P250: En ofte brukt pistol som kan kjøpes av begge lag. Den er billig, gjør bra skade og er ganske presis. Koster 300$.

Tec-9: Terroristpistol med høy skuddfrekvens, 18 kuler i magasinet og gjør mye skade. Denne var et populært valg både på økonomiske runder og som andrevalg etter AWPen, men så ble antall kuler og skade endret på. Koster 500$.

FiveSeven: Antiterroristenes motpart til Tec-9. 20 kuler i magasinet og gjør mye skade. Fungerer på mange måter likt som Tec-9. Koster 500$.

CZ75-Auto: Alternativ til FiveSeven eller Tec-9. En helautomatisk pistol med bare to magasin med 12 kuler i hvert. Koster 500$.

Counter-Strike som e-sport

Counter-Strike har vært en stor e-sport-tittel i mange år, helt siden det aller første Counter-Strike-spillet kom i år 2000. Det har blitt holdt store turneringer hvert eneste år og mange profesjonelle e-sportorganisasjoner har sitt opphav fra Counter-Strike. Spillet hadde en enkel læringskurve, det var veldig ferdighetsbasert og hadde finslepen motorikk. Dette førte til at det ble raskt veldig populært over hele verden.

Ved introduksjonen av Counter-Strike: Source i 2004 ble miljøet splittet, og det ble delt i to forskjellige miljøer med egne turneringer. Det tok flere år før Counter-Strike: Source kom på høyde med det første spillet, samtidig som den totale interessen rundt Counter-Strike ble mindre og andre typer spill, med innebygd funksjonalitet for konkurransespilling, ble mer populære.

Snuoperasjonen kom når Arms Deal-oppdateringen dukket opp. Denne introduserte nye våpen, nye typer kniver og hundrevis av forskjellige utseender på våpnene som allerede var i spillet. Når disse våpenutseendene ble tilgjengelige, åpnet dette også for gambling på profesjonelle kamper. Det er ikke tvil om at dette er den største grunnen for den store veksten helt tilbake i 2013.Dette ble endret ved lanseringen av Counter-Strike: Global Offensive. Før lansering var det mange skeptikere, og få hadde troen på at dette skulle bli redningen for Counter-Strike. Nesten tre år senere kan vi trygt fastslå at Valve har lykkes med dette spillet. De har klart å samle Counter-Strike 1.6 og Counter-Strike: Source-spillerne under én tittel, og Counter-Stikes fremtid ser lysere ut enn på lenge.

Valve tjener i dag store penger på transaksjoner inne i spillet, og gir tilbake til miljøet av disse pengene i form av turneringspremier. Disse pengene kan selvfølgelig de aller fleste av oss bare se langt etter, men det bidrar til mye større, bedre arrangementer og fokus på Counter-Strike som e-sport. Den siste turneringen Valve sponset var ESL One Katowice i vår, hvor premiepotten var på 250 000 dollar. Der passerte direktesendingen av finalen 1 000 000 samtidige seere.

Med jevnlige store arrangementer og en rekke profilerte og jevne topplag ser det ut til at Counter-Strike vil holde seg populært i lang tid fremover.

Ordliste

Eco: Økonomisk sparerunde. En runde hvor laget har dårlig økonomi og derfor ikke bruker mye penger på våpen.

Kit (Defuse kit): Verktøy antiterroristene kan kjøpe for å desarmere bomben raskere.

Ace: Å drepe hele motstanderlaget alene.

Save: Når en spiller i stedet for å utføre lagets mål gjemmer seg unna mot slutten av runden for å beholde våpnene sine til neste runde. Det blir som regel gjort når et lag er i klart mindretall og har små sjanser til å vinne runden.

Assist: Noe en spiller får når han har gjort en del skade på en motstander, men det er noen andre som dreper ham. Assist teller på spillerens totale poengsum.

Boosting: Når spillerne hjelper hverandre med å komme seg opp i høyden ved å sette seg ned og hoppe fra ryggen til hverandre.

Towering: Når spillerne sitter på ryggen til hverandre og danner et tårn.

Rush: Når et lag sprinter på sammen mot et felles mål. Som terrorist vil det som regel rushes mot bombeplassen for å ta ut motspillerne som holder der og få plantet bomben tidlig.

Lurking: En spiller på laget holder seg gjemt i et annet område av kartet enn sine lagkamerater. Målet er å overraske motstanderen når han minst venter det.

Peeking: Å kikke rundt et hjørne.

Spraying: Når skyteknappen holdes inne en stund og kulene får stor spredning.

Tapping: Å trykke fort på skyteknappen for å skyte kontrollert og forhindre spredning av kulene.

Fake plant: Når en terrorist starter å armere bomba, men avbryter det for å få motstanderne til å tro at han sitter nede og armerer bomba.

Clutch: Å vinne en runde mot flere motstandere når du er den eneste i live.

MR15 / MR5 / MR3: Står for max-round. Maksimalt antall runder før en ny omgang kjøres. Når det blir overtid i en kamp er det som regel enten fem eller tre. Førstemann til henholdsvis seks eller fire runder for å vinne. Før overtid er det førstemann til 16.

Map pool: Et lags kartrotasjon. Det spilles alltid syv forskjellige kart i turneringer, og map pool refererer til de kartene som et lag er komfortable med å spille på.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på Gamer.no.

