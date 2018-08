Venter nærmere 4500 deltakere i Telenorligaen

Påmeldingsfristen til Telenorligaen nærmer seg. Totalt er det ventet at nærmere 4500 personer melder seg på den norske e-sport-ligaen.

Fredag går påmeldingsfristen ut for Telenorligaen. Arrangørene venter at flere tusen vil melde seg på, og har samtidig doblet premiepotten.

Den norske turneringen arrangører ligaspill i spillene Counter-Strike, League of Legends, Overwatch, Rocket League og Hearthstone. I det mest populære spillet, Counter-Strike, fordeles lagene på hele sju divisjoner.

På det øverste nivået arrangeres det også sluttspill der lagene samles for å konkurrere mot hverandre offline.

- Blir det rekordmange deltakere i år?

TELENORLIGAEN-SJEF: Leder for Telenorligaen Tor-Steinar Nastad Tangedal.

- Det håper vi alltid på, men siden Overwatch og League of Legends har falt i popularitet i Norge tror jeg ikke det blir nye rekorder før vi innfører nye spill, sier leder i Telenorligaen, Tor-Steinar Nastad Tangedal, til Nettavisen.

Kamp om opprykk



Han forklarer at terskelen for å delta er lav, og at det eneste man trenger er noe å spille med.

- Alt man trenger er en PC, eventuelt PS4 i Rocket League, stabil nettlinje og en gjeng å spille sammen med. Så møter man opp til kamp på et fast tidspunkt en kveld i uka, sier Nastad Tangedal.

Kampoppsettet for Telenorligaen blir satt opp etter at påmeldingen stenger fredag 24. august. Kampdatoene er allerede klare og påmelding gjøres for øvrig her.

- Hvordan vet man hva slags nivå man skal spille på?

- Telenorligaen fungerer som et seriesystem med opprykk og nedrykk. Det betyr at plasseringen til laget ditt bestemmes av hvordan man presterte foregående sesong. En del rykker opp, noen rykker ned, mens andre blir værende på samme nivå. Helt nye lag plasseres i nederste divisjon og må jobbe seg oppover eller bli oppdaget av klubber og lag høyere opp i systemet, sier Nastad Tangedal.

Dobler premiepotten

På det øverste nivået kjempes det også om pengepremier. I vårsesongen var premiepotten på totalt 150.000 kroner. Nå har den blitt doblet til hele 300.000 kroner, fordelt på de fem spillene.

Nastad Tangedal forklarer at økningen henger sammen med penger fra sponsorer og partnere.

- Premiepotten i 1. divisjon settes av oss og betales ut av oss. Hvor stor premiepott vi kan ha avhenger av sponsorer og partnere i ligaen, sier han.

Varlser nye grep etter jukseskandale



Forrige sesong ble i ettertid preget av en alvorlig jukseskandale. Et av lagene som tok seg til Counter-Strike-sluttspillet ble senere utestengt for juks.

Juksingen endte med at flere personer på laget ble politianmeldt.

- Vi får stadig mer erfaring etter å ha vært gjennom slike saker. Nå har vi jobbet en stund med å knytte til oss mer kompetanse som skal styrke oss ytterligere, sier Nastad Tangedal.

Han røper også at arrangørene nå tar grep for å forhindre mer juks.

- Vi tar også noen grep jeg ikke kan si så mye om da det kan ødelegge effekten og overraskelseselementet. Det blir også viktig å jobbe med holdninger i miljøet. Det skal lønne seg å si fra til oss dersom man vet at man spiller på lag med en som jukser eller har forsøkt å omgå en utestengelse, sier han.

