Et haltende Alpin-Norge på gulljakt i Italia: – Solevåg er livsfarlig

Norges alpinlandslag har hatt en skuffende sesong. Med skader og utøvere langt nede på resultatlistene er det likevel flere store medaljehåp de kommende ukene.

I den vesle byen Cortina d’Ampezzo skal det kjempes om medaljer i 13 øvelser de to neste ukene. Byen, som ligger drøyt 1200 meter over havet i fjellområdet Dolomittene, har en rik historie med vinter-OL 1956 og alpin-VM i 1932 på CV-en.

I byen er det relativt stille før alpinmoroa går i gang, og verdensmesterskapet vil trolig ikke «ta av» i fjellbyen heller ettersom det vil gå uten tilskuere. Likevel er det noen skiturister som trasker i den brosteinsbelagte gågaten med gamle, ærverdige hoteller, barer og luksusbutikker. Så helt tomt er det riktig nok ikke i tillegg til inntoget av VM-klare personer.

600 utøvere fra 70 nasjoner er samlet. Byen vil bli fylt av til sammen 3500 mennesker, omtrent halvparten av antall innbyggere i Cortina.

Slalåmgull?

Med Aleksander Aamodt Kilde og storslalåmkometene Atle Lie McGrath og Lucas Braathen hjemme med skader er det kanskje slalåm som blir disiplinen med størst gullhåp for de norske.

– Sebastian (Foss Solevåg) er livsfarlig om dagen. Han er kjempebra, sa McGrath da NTB pratet med ham og Braathen om Norges VM-sjanser en drøy uke før mesterskapet.

Siden den praten har også Henrik Kristoffersen tatt en ny verdenscupseier. Kristoffersen, som er regjerende verdensmester i storslalåm, vil utgjøre en farlig norsk duo med Solevåg. De to er de eneste i den norske VM-troppen med verdenscupseirer denne sesongen.

Også Braathen tror teknikkduoen kan slå godt fra seg.

– Sebastian i slalåm er ingen tvil, og Henrik har et ekstremt sterkt hode. Han har tatt medalje nesten i alt han har stilt opp i, så ham kan man ikke utelukke, sier Braathen til NTB.

Flere kandidater

Slalåm er ikke på programmet før mesterskapets siste dag 21. februar. Først ut er det superkombinasjon for kvinner mandag. For to år siden tok Ragnhild Mowinckel bronse i disiplinen under VM i Åre.

Deretter skal begge kjønn i aksjon i super-G tirsdag.

Kjetil Jansrud er i likhet med Kristoffersen tittelforsvarer (utfor) før verdensmesterskapet, men har hatt en trøblete inngang med svake resultater. Det har likevel ikke hindret ham fra å ta VM-medaljer tidligere.

Braathen og McGrath, som skal følge mesterskapet på TV hjemme, trekker også fram Jansrud og Adrian Smiseth Sejersted som medaljekandidater i fartsdisiplinene, samt Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie blant kvinnene.

(©NTB)

