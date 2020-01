Et NM med verdensklasse og VM-følelser

Landslagstrener Arild Monsen så like glad ut som da Johan Olsson vant VM-gull på femmila i Val di Fiemme i 2013. En trenger ikke å lure på det når eleven hans Finn Hågen Krogh vant NM-gullet på 15 kilometer, i et renn verdens i særklasse største bredde i toppen. Norge er helt fantastisk.

Som svenske måtte jeg klype meg i armen flere ganger under den utmerkede NRK-sendingen, da den ene etter den andre av herreløperne stormet fram i Konnerud-terrenget.

Uten å overdrive er jeg ganske sikker på at de 40 første løperne på resultatlista for dagen er bedre, eller minst like bra, som fire av de seks svenske herreløperne som får gå distansen i de blågule landslaget neste helg under verdenscuprennene i Falun.

Det skilte under to minutter og fire sekunder mellom gullvinner Krogh og 54. mann på resultatlista, Gjøran Tefre fra Førde, som har friplass i Falun takket være ledelsen i den skandinaviske cupen før jul.

Og da startet ikke navn som Johannes Høsflot Klæbo, Sjur røthe, Martin Johnsrud Sundby eller Emil Iversen.

Konkurransen er urettferdig stor her i landet. Bare en brøkdel av verdens beste løpere får være med ut på de internasjonale skiarenaene.

Seks mann, pluss Tefre til Falun. Én mer enn Sverige.

Norge er som Sverige i ishockey - leverer varer på løpende bånd som i julenissens juleverksted. Rekrutteringen i Ski-Norge er så imponerende at jeg mangler ord.

Hvordan er det mulig? Hva er det dere gjør?

Mens vi svensker fortsatt håper på at Calle Halfvarsson skal klare pallen i verdenscupen, og år etter år prater om at vi er i et stort generasjonsskifte, så foredler skifamilien i Norge nye talenter til fullblods storløpere hele tiden.

Det er bare å gratulere og applaudere alle klubber og lag som, bak Norges Skiforbunds velsmurte og kompetente organisasjon, gjør et helt fantastisk jobb med dyktige kunnskapsrike trenere, hengivne ledere og organisasjoner som gjør det mulig for så mange talanter å utvikle seg og slå ut i full blomst.

At Finn Hågen Krogh vant 15 kilometer i fri teknikk var vel ingen stor overraskelse, men ikke desto mindre gledelig. Tverrelvdalens stjerne i Finnmark har ikke lyst så sterkt på lenge, lenge - som den gjorde på denne halvgrå januartorsdagen.

Med trener Monsen som stadig optimistisk pådriver, rådgiver og støtte kom så Krogh-leveringen i grevens tid. Å som VM-stafetthelt orke å stå imot motgang over tid og tvinges til omveier inn på landslaget via skandsinavisk cup og NM, taler sitt tydelige språk om hva den mannen er laget av.

Det er en vilje av stål og evnen til å se mulighetene og tro på seg selv, også når det går imot.

Bare å gratulere, Krogh!

Og jeg tror at Monsen følte på en indre glede over Krogh som minnet ham om gamle stordager som trener i Sverige, da han fikk Johan Olsson til å gjøre det umulige mulig på Val di Fiemme VM-femmil i 2013.

Bildene på NRK fortalte i alle fall om ekte idrettsglede da Krogh og Monsen omfavnet hverandre etter at seieren var i havn.

Men det satt langt inne.

Så skummel var ikke den tidligere juniorverdenmesteren Harald Østberg Amundsen?

Amundsen utfordret Krogh helt til døra og var bare et par sekunder unna en av tidenes største overraskelser i moderne NM-historie.

Østberg Amundsen blir en ny landslagsløper virker det som.

Bronsen gikk til en annen ung løer på sterk frammarsj, Jan Thomas Jenssen. En trønder som har slitt vellykket i skyggen av de store gigantene med framskutte plasseringer i skandinavisk cup.

Denne sesongen har Jenssen fått sjansen, blant annet i Tour de Ski, og vist at han er klar som en ørn for å møte framtida med det norske flagget øverst.

Østberg Amundsen og Jenssen briljerte, og det samtidig med at verdenscupvinneren fra 15-kilometeren i Davos, Simen Hegstad Krüger, måtte nøye seg med en 11.-plass.

Det sier lat om Norge.

Ikke engang en av verdens beste løperee i fri teknikk kan ha en mindre bra dag før han havner utenfor topp ti.

Selv holdt jeg en ekstra knapp på Magne Haga, som fikk frstilsrennet over 30 kilometer i fjoårets NM i Meråker ødelagt på grunn av et stavbrekk.

Nå fikk fjerdeplasserte Haga revansj på «stavbrekkeren» Didrik Tønseth, som endte som nummer seks og selv la inn en god søknad til å få komme med på Norges verdenscuplag i Falun.

Jeg tipper at Haga ladet opp med piggtråd før denne konkurransen der han også slo Hans Christer Holund, som ligger på niendeplass i verdenscupen sammenlagt.

Eirik Myhr Nossum får altså ta med seg seks menn til den gamle VM-byen i Dalarna neste helg.

Nossum må ha en av verdens vanskeligste jobber.

Jeg er ikke misunnelig på ham.

Men jeg må erkjenne at jeg er det på Ski-Norges proffe jobb med å få fram elitelangrennsløpere av høyeste klasse i bøtter og spann.

Vi er ikke engang i nærheten på herresiden i mitt kjære hjemland.

/ Torbjörn Nordvall