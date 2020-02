Et reservepreget Vålerenga vant sjanserik kamp mot Krasnodar

Vålerengas unggutter leverte en god forestilling mot det russiske topplaget.

Blant Dag-Eilev Fagermos elleve utvalgte i dag fikk blant annet to juniorer starte. Fredrik Holme (18) og Marcus Melchior (19) var hentet opp fra rekruttlaget, og unge spillere som Odin Thiago Holm og Brage Skaret var også i startelleveren mot Krasnodar, som for øyeblikket ligger på andreplass i den russiske ligaen.

Det russiske laget hadde også valgt å spare sine beste, og gi reservene sjansen fra start. Krasnodar startet likevel best og tok ledelsen allerede etter 19 minutter. I det 27. minutt fikk Peter Michael en stor sjanse alene med keeper, men avslutningen var ikke god nok.

Noen minutter senere satt imidlertid utligningen, da Fredrik Holme fikk satt en retur i mål etter et hjørnespark. Etter utligningen virket Oslo-laget tent, og de tok mer og mer over spillet.

Ousmane Camara fikk en god mulighet like før pause, men skuddet gikk like utenfor. Like før pause fikk Deyver Vega en god mulighet, og satte ballen i mål bak Krasnodar-målvakten. Dermed kunne Vålerenga gå til hvilen med en 2-1 ledelse.

- En unggutt jeg ikke vet navnet på

I pausen varslet Fagermo at han gjøre noen bytter, og at det var en kamp med reserver kom godt frem da Vålerenga-treneren meldte at Ivan Näsberg skulle ut.

- Ivan skal ut i pausen, og inn kommer en unggutt jeg ikke vet navnet på, sa en lattermild Fagermo til Direktesport.

Unggutten Fagermo snakket om heter Brede Pedersen, og kom inn etter de første 45 minuttene. Etter 55 minutter fikk russerne en god mulighet etter et frispark fra rundt 18 meter, men keeper Kjetil Haug hadde full kontroll. Like etterpå kombinerte Camara og Peter Michael glimrende, og Camara avsluttet med å sette ballen rett i mål. Vålerenga bare fortsatte å presse på etter målet, og Vega skjøt i stolpen noen minutter senere fra rundt 20 meter.

Redusering

Russerne kom seg imidlertid mer til hektene etter det første kvarteret av andre omgang, og reduserte i det 63. minutt til 3-2. Russerne tok mer og mer over etter målet, og fikk en kjempesjanse i det 68. minutt, men ballen ble klarert med et nødskrik inne i Vålerenga-feltet.

Vålerenga hadde mer enn nok med å forsvare ledelsen utover omgangen, og hadde knapt ballen fra 70 minutter og inn. De fikk likevel en god mulighet i det 76. minutt, da Sahraoui prøvde en slags mellomting av et innlegg og skudd som tvang Krasnodar-keeperen ut i full strekk. Vålerenga kom seg også tilbake i kampen mot russisk lag som virket noe tomme, og dermed klarte de å kontrollere inn en 3-2 seier.

Etter kampen var Fagermo noenlunde fornøyd med kampen, men han så også noen faresignaler.

- Frem til 60 minutter spiller vi bra, men vi er for dårlig trent. Vi henger i stroppene og da er vi kjørt. Heldigvis er det noen uker enda til seriestart, sa VIF-treneren til Direktesport.

Neste kamp for Vålerenga er allerede førstkommende mandag mot Sandefjord kl. 16.00, og kampen kan du se på Direktesport.