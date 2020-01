Et skadeplaget Newcastle tar imot Chelsea til en viktig kamp på St James' Park

Hjemmelaget trenger tre poeng for å ikke bli innblandet i nedrykksstriden.

Newcastle har tapt tre av sine siste fem kamper i serien, og har ikke vunnet siden før jul. For bortelaget er situasjonen en helt annen. De har ikke tapt på fire kamper, og kommer fra en solid 3-0 seier mot Burnley sist.

Derfor blir dette en svært viktig kamp for hjemmelaget som i hvert fall kan glede seg over at Jonjo Shelvey er tilbake fra skade, spesielt når flere sentrale spillere fortsatt er ute, og det startet på verst tenkelige måte da Jetro Willems måtte ut etter 12 minutter.

TILBAKE: Jonjo Shelvey er tilbake på Newcastle-laget etter skade. Foto: (Reuters)

Følg kampen i Nettavisens livesenter her: