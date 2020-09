Ett år siden Martin Ødegaard dukket opp her for første gang: Nå øker han formuen kraftig

Real Madrid-spilleren har økt formuen drastisk de siste årene.

I 2016 og 2017 stod Martin Ødegaard oppført med 0 kroner i formue i Norge. For ett år siden dukket for første gang tallene til 21-åringen opp i norske skattelister. De viste at den norske landslagsspilleren stod oppført med en formue på hele 32 millioner kroner for året 2018.

Nettavisen har fått tilgang til tallene for 2019, de viser at Ødegaard har økt formuen sin drastisk.

I 2019 har Real Madrid-spilleren registrert en formue på hele 84 millioner korner. Han står oppført med 212.000 kroner i skattbar inntekt av formuen på 84 millioner kroner.

Ødegaard har i dag registrert bostedsadresse i Madrid.

Martin Ødegaard skal ut i viktige landskamper for Norge i oktober. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Tilbake i Real Madrid

Ødegaard var forrige sesong utlånt til Real Sociedad, men ble før denne sesongen hentet tilbake til storklubben Real Madrid. Der har han hittil denne sesongen startet begge lagets seriekamper.

Han signerte for klubben allerede som 16-åring da han ble hentet fra Strømsgodset. Siden den gang har han vært utlånt til Heerenveen og Vitesse i Nederland, før han spilte en sesong for den baskiske klubben Real Sociedad.

I fjor forlenget han også avtalen med Real Madrid frem til 2023.

Ødegaard fikk i 2018 spørsmål om hva han investerer fotballpengene i, men 21-åringen var da ikke spesielt snakkesalig.

- Jeg har ikke brukt så mye energi på det. Jeg har ikke satt meg veldig inn i det med investeringer. Vi har ikke gjort veldig mye hittil, men det er lurt å gjøre investeringer. Men jeg vet ikke om jeg skal dele det vi gjør med dere i mediene, da, fortalte Ødegaard den gang.

Viktig landskamp

Ødegaard startet lørdagens seriekamp borte mot Real Betis, men trener Zinedine Zidane valgte å ta nordmannen av banen i pausen da Real Madrid lå under.

Mandag ble han tatt ut i den norske landslagsstroppen til den avgjørende EM-playoffkampen mot Serbia på Ullevaal Stadion i starten av oktober.

Den offensive midtbanespilleren var ikke med i troppen til landskampene i september da han slet med en liten skade.

Tidligere i september ble det rapportert at Ødegaard hadde testet positivt for koronaviruset, men de to neste testene viste et negativt resultat.

Ødegaard og Real Madrid spiller onsdag kveld sesongens første hjemmekamp mot Real Valladolid kl 21.30.

Tallene er basert for skattetall hentet fra kredittopplysningsselskap. Vi tar forbehold om at tallene kan påklages og bli endret.