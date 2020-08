Ett spørsmål går igjen for Bodø/Glimts Ulrik Saltnes. Nå er han lei: - Det latterligste

27-åringen fra Brønnøysund har ikke opplevd annet enn profflivet i Bodø/Glimt. Om suksessen fortsetter kan det fort endre seg etter denne sesongen.

BODØ (Nettavisen): Torsdag kveld skal Bodø/Glimt igjen forsøke seg i europeisk fotball etter et 16 år langt opphold.

Sist gang laget avholdt en kamp hjemme på Aspmyra i Europa-cup satt John Carew på benken for motstanderlaget Besiktas. Torsdag venter litauiske Kauno Zalgiris på motsatt side, i en kamp Glimt og midtbaneveteran Ulrik Saltnes er store favoritter til å vinne.

27-åringen er for mange en spiller som går litt under den såkalte radaren, men han var frem til 79 minutter av 6-0-seieren mot Start sist helg, en av to spillere som hadde spilt samtlige minutter for Bodø-laget denne sesongen.

Les også: Glimt-profilen takket nei til utenlandsk klubb. Da tok Haaland kontakt

Midtbanespilleren er en av Kjetil Knutsens viktigste og mest betrodde menn i jakten på Eliteserie-gull og videre avansement i Europa League.

Saltnes har vært med på hele den vanvittige reisen og opplever nå sin hittil største sportslige opptur i karrieren.

- På mange måter har vi ikke utviklet noen ting fra i fjor. Først og fremst har vi klart å beholde kulturen fra i fjor og året før der. Vi har bygget videre på den og vært veldig tro mot det. Vi har blitt bittelitt bedre på det meste både som enkeltspillere og lag, sier Saltnes til Nettavisen.

Torsdag 27.aug: Se Bodø/Glimt i første kamp i Europa League-kvalifiseringen i Nettavisen Direktesport! Kampstart klokken 18:00. Prematch studio fra klokken 17:00



Ulrik Saltnes er som en veteran å regne i Bodø/Glimt-laget. Foto: Mats Torbergsen (NTB scanpix)

- Det latterligste begrepet som eksisterer

Saltnes har selv bidratt med imponerende seks scoringer og ni målgivende pasninger fra sin midtbaneposisjon.

Han har tidligere vært åpen om de mentale aspektene ved både sitt eget liv og fotballen han er en del av, der han blant annet har uttalt at han «hadde vondt i magen og vurderte å slutte med fotball.»

Rollen er ikke noe han aktivt selv har søkt å ta, men at det har blitt sånn mye på grunn av klubbens mentale trener Bjørn Mannsverk sine grep.

- Jeg har ikke tatt et aktivt valg på det, men i Glimt jobber mange av oss med det mentale aspektet av fotballen. Der er et av uttrykkene «100 prosent sårbar, 100 prosent sterk». Man skal alltid være sårbar og åpen så langt det lar seg gjøre for å ha alt sagt og gjort, slik at vi skal slippe å dvele ved noe, forteller han.

- Det mottoet er opprettet som en av mange postulater hos vår mentale trener Bjørn. Den gruppa som går til han har fått det prentet inn der.

LIVE torsdag 18.00: Bodø/Glimt - Kauno Zalgiris

Glimt-trener Kjetil Knutsen (t.v) og Ulrik Saltnes har et godt og nært forhold også utenfor fotballbanen. Her jubler de sammen etter en seier i 2019. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Han forklarer videre at det aldri har vært noe problem å svare på spørsmål rundt tematikken.

- Det er ingen tabuer rundt det temaet i Glimt, som ellers kanskje kan være delvis tabubelagt ellers i samfunnet. Jeg har hatt mine mentale utfordringer, ikke bare med fotballen, men generelt i livet også. Jeg føler jeg har løst det ganske bra til den dag i dag, så alle som spør om det skal få svar. Det er ingen hemmeligheter der, utdyper Brønnøysund-gutten.

Klubben har åpenbart en filosofi der åpenhet står i sentrum. Saltnes har etterhvert merket at fotballspillere er ganske like og sitter med mange av de samme tankene og utfordringene, forklarer han videre

- Det er ingen tabuer og alt skal snakkes om og drøftes. Slike impulser får man ikke gjort noe med, det handler om å ikke prøve å endre det, men håndtere og akseptere at det er sånn man tenker og gå videre derfra, utdyper han.

Nettavisen Direktesport: Se Bodø/Glimts Europa League-kvalifiseringskamp mot Kauno Zalgiris torsdag 27.8 kl 18!

Han ser allikevel et snev av humor i det at journalister og media ofte vil inn på temaet om «Ulriks tunge periode».

- Det er kanskje det latterligste begrepet som eksisterer i media. Det håper jeg ikke blir en overskrift på meg. At jeg snakker ut om den tunge tiden, det er kanskje noe av det dummeste jeg leser. Det kjennes litt fjernt ut og veldig langt unna nå. Litt som et annet liv, humrer han.

KLAR: Saltnes stilte til pressekonferanse dagen før Europa League-kvalifiseringen hjemme på Aspmyra. Foto: Stian André de Wahl, Mediehuset Nettavisen

- Kastet bort mange år

Med erfaringene i bagasjen, samt dagens suksess og trygghet både på banen og i livet generelt, innrømmer Saltnes at han skulle ønske han hadde lært seg å håndtere ting på en bedre måte i tidligere alder.

- Man rister nesten litt på hodet av måten man gjorde ting på og tenkte på før.

For det er ikke til å legge skjul på at Saltnes´ virkelige gjennombrudd på banen har kommet relativt sent i fotballsammenheng. Brønnøysund-væringen fyller 28 i november. Mange vil si at tiden begynner å bli knapp om han ønsker å oppleve noe annet enn Bodø og komme seg ut av landets fotball-grenser.

- Jeg har i hermetegn «kastet bort» mange år, men jeg er veldig fornøyd med der jeg er nå. Jeg tror jeg kunne vært der jeg er nå ganske mange år tidligere om jeg hadde hatt de samme folkene rundt meg da, som jeg har nå. Samtidig er det jo summen av en lang karriere. Kanskje jeg holder nivået høyt lengre siden jeg slo gjennom ganske sent, det vet man ikke, sier han.

Les også: Glimt-profilen Patrick Berg tatt på senga av Norge-uttaket: Så fikk han SMS-er av flere landslagsprofiler

Ulrik Saltnes har vist seg å være svært målfarlig fra sin midtbaneposisjon denne sesongen. Foto: Mats Torbergsen (NTB scanpix)

27-åringen er bevisst på at når du nærmer deg 30, vil mulighetene til at større klubber investerer mye penger i deg automatisk minske.

- Det som er synd er at jeg får det stempelet der. Hadde jeg vært 22 år og hatt akkurat de samme resultatene som jeg har nå, så ville jeg nok blitt omtalt annerledes, men igjen så har jeg det utrolig bra her i Bodø.

De fem årene Saltnes eksemplifiserer får han naturlig nok aldri igjen, men han forklarer at det er noe han bruker lite energi på i disse dager.

Karrieren er per nå en suksesshistorie, noe det er vanskelig å være uenig med han i.

Kampanje: Få Nettavisen Pluss i 10 uker for 10 kroner

Merker økt interesse

Med gode prestasjoner både individuelt og kollektivt har også Saltnes merket at interessen også for han har steget betraktelig. Selv om navn som Patrick Berg, Jens Petter Hauge og Philip Zinckernagel ofte og naturlig tar mye av oppmerksomheten, har også Saltnes merket et større trykk rundt egen person.

Flere lanserte han også som et navn som burde vært inkludert i Lars Lagerbäcks landslagsstropp.

- Det er vanskelig å ta stilling til alt, det er mye hypotetiske klubber og situasjoner. Alt mulig av økonomiske pakker.

Han utdyper:

- Det er veldig mange faktorer å ta stilling til. Det eneste jeg vet er at jeg har det veldig bra nå, min familie og samboer trives veldig godt med situasjonen som den er her i Bodø. Skal det være noe annet så må det friste veldig.

Det har blitt mye å juble for denne sesongen for Bodø/Glimt og Ulrik Saltnes. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Han forklarer at han har et avslappet forhold til eventuelle beilere og demonstrerer nok en gang at han har beina godt plantet på jorda, til tross for unison hyllest de siste månedene.

- Jeg har det bra et sted og da er det ikke sikkert det er grønnere på den andre siden, men når det er sagt så er utlandet ganske mye forskjellig. Jeg utelukker ikke noe som helst, men jager det ikke for enhver pris.

- Oppmerksomheten jeg og vi som lag opplever er et resultat av gode prestasjoner over tid og det er jo noe vi har ønsket. I så måte er det et luksusproblem, noe gøy, men det kan jo være en distraksjon som gjør at man glemmer litt hvorfor man har gjort det så bra. Vi må bare ha et bevisst forhold til det, men til syvende og sist er det en anerkjennelse om at det vi gjør fungerer. Det er noe som pusher oss videre, avslutter han før Glimts første Europakamp på 16 år.

Torsdag 27.aug: Se Bodø/Glimt i første kamp i Europa League-kvalifiseringen i Nettavisen Direktesport! Kampstart klokken 18:00. Prematch studio fra klokken 17:00