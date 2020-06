Etter Bislett-løpet: Johaug har aldri opplevd maken til respons

Therese Johaugs 10.000 meter i Impossible Games på Bislett ga henne mer oppmerksomhet enn etter et knalløp på ski om vinteren. Løperkarrieren hennes pirrer.

32-åringens 31.40,67 ga gjenklang. Hun ble den femte kvinnen i Norge som løp distansen på under 32 minutter. Det gjorde hun helt alene fra start til mål.

Riktig nok hadde hun hjelp av en såkalt lyshare, men det var også det eneste. Hun forteller om massive tilbakemeldinger.

– Ja, veldig. Folk er vanvittig imponert. Jeg har fått mer kommentarer, tilbakemeldinger og hilsninger enn om vinteren. Mye mer også. Det er tydelig at folk har fått det med seg. Løping er noe som folk kan relatere seg til. De kan sammenligne med seg selv, de har en tid å forholde seg til og de forstår hva som ligger bak av trening for å oppnå det. Det er litt lettere å skjønne det med løping enn i langrenn, sier Johaug til NTB.

Les også: Johaug kritisk. Nå ber hun om endring

Artig

Det var perfekte forhold under landslagssamlingen i langrenn i Holmenkollen denne uken. Da ble det litt friidrettsprat også.

– Det er veldig artig at jeg kunne gjøre det jeg gjorde på Bislett. Jeg kjente at idrettsgleden kom fram når jeg klarte å jobbe mot et mål som er litt på bortebane opp mot det du gjør til daglig selv. Når du klarer å nå målet, er det veldig stort.

– Gjør det noe med din egen motivasjon til mer løping?

– Ja, klart det. Det er moro. Men jeg må passe på at det ikke blir for mye. Det er fort gjort at det bikker over, og det kan få konsekvenser. Det gjelder å ha hodet på rett plass.

– Når blir neste gang vi ser deg med løpesko på bane?

– Jeg har ikke bestemt meg for det. Jeg vet ikke. Det kan bli neste år. Jeg har ikke sett for meg noen løp i resten av denne sesongen, konkluderer Johaug overfor NTB.

Therese Johaug imponerte på Bislett. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

OL-krav

Da Johaug løp 31.40,67 på Bislett hadde hun hatt en solid formiddagsøkt på rulleski samme dag. Det var ikke slik at oppladningen var optimal.

OL-kravet på 31.25 vil hun ikke høre snakk om. Det er ikke langt ned dit om hun får et fint løp i felt.

– Det er ikke langt ned dit, men jeg har ikke noe i et sommer-OL å gjøre. De er så mye bedre enn meg.

I treningsøkta som Johaug hadde på rulleski sist tirsdag, var det i hvert fall ingen tvil om hvem som var best. Johaug holdt et mye høyere tempo på økta sammenlignet med landslagsvenninnene. Johaug og de øvrige jentene gikk uten tekniske hjelpemidler på seg. De skulle følge magefølelsen.

– Jeg skulle prøve å gå teknisk fint og øke farten underveis. Jeg kjenner at jeg er i slag. Det handler nok om at jeg er godt gjennomtrent.

Ingvild Flugstad Østberg og nykommeren Helene Marie Fossesholm var to av dem som fikk merke Johaugs stamina.

Det er ikke noe nytt at Johaug knuser konkurrentene på trening. Uansett gir det en pekepinn på hva som kan komme til å skje i vinter når sesongen er i gang.