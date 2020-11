Etter kritikk fra Lagerbäck ville VGs journalist ta en prat. Da forlot Norge-sjefen lokalet uten å svare

Det får lederen for Norske Sportsjournalisters Forbund til å reagere: - Han burde vært stor nok til å sette seg ned med dem.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Mandag var det pressekonferanse på Ullevaal Stadion.

Anledningen var uttak av den neste landslagstroppen for de kommende kampene i november, men det var likevel konflikten med Alexander Sørloth som ble det store temaet.

I kjølvannet av oppgjøret mot Serbia forrige måned kunne VG avsløre en krangel mellom RB Leipzig-spiss Alexander Sørloth og landslagssjef Lagerbäck.

På mandagens pressekonferanse gikk Lagerbäck tidlig ut og sa at han ikke ville uttale seg noe mer om saken ettersom han og Sørloth hadde avtalt å legge det hele bak seg.

Men landslagssjefen fikk gjentatte spørsmål om både konflikten, lekkasjene og NFFs håndtering av det hele.

Lagerbäck var som varslet forsiktig med å uttale seg om selve konflikten, men han brukte derimot tid på å uttrykke sin misnøye med hvordan VG hadde dekket saken.

Svensken sier at han ikke mener VGs dekning er feil, men sier at den ikke stemmer overens med hans virkelighet.

- Dette handler om det VG har gått i spissen for og det virker som du (VG-journalist Arilas Berg Ould-Saada) er en av dem. Det virker som man lager tolkninger og spekulasjoner ut ifra løse rykter som har gått om den kvelden og det stemmer ikke overens med hvordan jeg opplevde situasjonen. Dere har gjort en veldig bevisst vinkling og tolkning av dette her som ikke stemmer overens med min virkelighet, sa Lagerbäck.

FRUSTRERT? Landslagssjef Lars Lagerbäck uttrykte misnøye over VGs dekning av krangelen som oppstod under forrige landslagssamling. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

Litt senere i pressekonferansen antydet også landslagssjefen at lekkasjene til VG om krangelen på forrige samling kan skape problemer i spillergruppen.

- Jeg føler meg trygg på at vi har rasert litt av vår prestasjonskultur, for jeg tror ikke spillerne kommer til å føle seg like trygge rundt det de kan snakke om etter en slik sak VG gikk i spissen for, uttalte Lagerbäck.

Oppsøkte Lagerbäck

Etter pressekonferansen gikk VG-journalist Berg Ould-Saada bort til Lagerbäck for å snakke med han, men landslagssjefen svarte han med et morskt blikk og gikk rett ut av lokalet på Ullevaal stadion.

- Det får stå for Lars sin regning, sier Berg Ould-Saada til Nettavisen om svenskens reaksjon.

- Hva hadde du tenkt til å si til ham?

- Lars inviterer meg til en liten ordveksling om hvordan vi har jobbet med saken i plenum under denne pressekonferansen. Jeg opplever det som feil å ta den diskusjonen der og ønsket å ta det på tomannshånd med Lars. Så står han selvfølgelig fritt til å ikke takke ja til den invitasjonen, sier VG-journalisten.

I FOKUS: Arilas Berg Ould-Saada var VG-journalisten som avslørte krangelen mellom Alexander Sørloth og landslagssledelsen på forrige samling. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

Ould-Saada forteller at han fortsatt føler seg helt trygg på at det VG har skrevet om konflikten stemmer - til tross for at Lagerbäck hevder han opplevde situasjonen annerledes.

- NFF gikk ganske raskt ut og bekreftet alle de store trekkene i de opplysningene som vi i VG kom ut med. Så har jeg respekt for at når det er 30 personer i et rom så har ikke alle den samme subjektive oppfatningen av det som skjer, men som Lars sier, så har han ikke sagt at det VG skriver er feil. Han sier at noen formuleringer eller vinklinger ikke falt i smak hos ham, sier Berg Ould-Saada.

Stusser over reaksjonen

Reidar Sollie, sportssjef i Dagsavisen og leder for Norske Sportsjournalisters Forbund, var også til stede på mandagens pressekonferanse.

Han stusser over reaksjonen fra Lagerbäck.

- Hvis Lagerbäck er så opptatt av hva VG har skrevet, som han tydeligvis er, så burde han vært stor nok til å sette seg ned med dem og gått gjennom det her. For ellers blir det et spenningsnivå som kommer til å leve videre, sier Sollie til Nettavisen.

PÅ PRESSEKONFERANSEN: Reidar Sollie på Ullevaal stadion etter mandagens presseseanse med landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Sollie mener Lagerbäck burde ha tatt kontakt med VG dersom han mener saken burde vært løst annerledes.

- For han bruker tydeligvis mye energi på det her, sier Sollie.

Lederen for Norske Sportsjournalisters Forbund mener det ikke er noe å si på VGs dekning som han oppfatter som reell.

- Lagerbäck sier ikke at det VG har skrevet er feil, men han har en annen oppfatning av det. Da mener han vel egentlig innerst inne at alt er feil. Han prøver å innlede med at dette er avgjort, gjennomdiskutert og at de har lagt saken bak seg. Det må han kanskje si, men han vet innerst inne at den ikke er det, sier Sollie.

Han er sikker på på konflikten vil bli et tema når troppen samles igjen neste uke.

- Det er han klar over. Det er kanskje den mest alvorlige konflikten han har hatt som landslagssjef. De andre i Sverige og på Island har vært mer konkrete enkelthendelser, mens dette dreier seg mer om grunnleggende spenninger internt i spillertroppen, sier Sollie.

Tre kamper

Det blir noen hektiske dager for det norske landslaget når de skal møte til ny samling om en ukes tid.

Norge skal først i aksjon i privatkamp mot Israel hjemme på Ullevaal stadion 11. november.

Så fortsetter laget med to viktige kamper i Nations League. Lagerbäcks utvalgte må reise til Bucuresti for å møte Romania 15. november, før de skal møte Østerrike borte tre dager senere.

Norge ligger på 2. plass i Nations League-gruppen med ni poeng. Østerrike har også ni poeng, men leder på grunn av innbyrdes oppgjør. Dermed blir de to neste kampene i turneringen svært viktige for Norges del.