Etter Norges bragd tikket det inn en SMS fra tysk fotballtopp: - Det har vært en relativt stor sak der

Ingen nasjoner har større fremgang enn Norge på guttesiden på aldersbestemt landslagsnivå. Nå merker Norges Fotballforbund (NFF) økt respekt fra andre land.

LODZ (Nettavisen): De siste årene er det blitt skikkelig fart på talentutviklingen her til lands.

Nylig la UEFA ut en statistikk som viser at ingen land kan måle seg med fremskrittene NFFs aldersbestemte landslag har vist siden 2016/2017-sesongen.

Internt i NFF peker de på flere årsaker til den hyggelige statistikken. Én ting er at man har mer enn doblet antall landskamper for U-landslagene enn det som var tilfellet så sent som i 2010.

Men også klubbenes store satsing på spillerutvikling trekkes frem som en svært viktig faktor.

Der man så vidt hadde et tosifret antall spillerutviklere i klubb før, er det nå over 200 ansatte som jobber med spillerutvikling i de 32 toppklubbene, de aller fleste på heltid.

Dette i tillegg til at flere av spillerne får matching tidlig på seniornivå i enten Obos-ligaen eller Eliteserien, gjør at den norske fotballsnøballen ruller raskere enn på svært lenge.

- Blir nå invitert til spennende ting

Nå forteller U20-landslagssjef Pål Arne «Paco» Johansen (42) at NFF merker en forskjell ute i fotball-verden når det kommer til respekten for norsk fotball.

- Det vi har opplevd størst forskjell på, er at vi nå blir invitert til veldig spennende ting. I vår var vi i England med G16-landslaget på noe man kaller «Uefa Development Tournament» sammen med Brasil, Frankrike og England. I november er vi invitert til prøve-EM i Nord-Irland med G18-landslaget sammen med Tyskland, Portugal og Nord-Irland. Det er et uttrykk for respekt, sier Johansen til Nettavisen.

Han mener slike invitasjonsturneringer er viktig for NFF, for på denne måten får man spilt mot bedre lag også utenfor mesterskap. Og det er som kjent utviklende for de spillerne som får oppleve det.

Men også i møte med fotballedere fra andre nasjoner merker Johansen og NFF økt respekt.

Norge har de to siste årene slått Tyskland to ganger i EM-kvalik og gått til mesterskap på den store fotballnasjonens bekostning.

Først da 1999-kullet kvalifiserte seg til EM i Finland i fjor, og på nytt med 2000-kullet tidligere i vår.

Fikk SMS av fotballtopp

Etter årets seier røper Paco at han fikk en SMS av han som er teknisk sjef i det tyske fotballforbundet, Meikel Schonwitz.

- Jeg har hatt kontakt med Meikel siden vi slo Tyskland i mars i fjor, da var han også trener for det laget. Da skrev han en melding til meg: «Dere slår oss altså for andre gang, dette var tøft for oss» og slike ting. Jeg vet det har vært en relativt stor sak i Tyskland at de har tapt to ganger mot lille Norge, forteller Norge-sjefen.

- Han var imponert av det Norge viste?

- Akkurat fra Tyskland har jeg opplevd en form for respekt og nysgjerrighet, men generelt opplever jeg at det er en veldig god tone mellom Norge og de andre nasjonene. Norge har naturlig respekt hos andre land, kanskje fordi vi er et demokratisk og velfungerende land, og jeg tror mange ser opp til noen deler av Norge som nasjon, sier Johansen.

- På hvilken måte er tyskerne nysgjerrige?

- Jeg spurte om jeg kunne komme til Tyskland og lære, og han inviterte meg over. Jeg hadde en dag med han og noen andre i det tyske fotballforbundet, og det var helt topp. Da pratet vi om hvordan vi jobber, og han var veldig nysgjerrig på hva slags inngang vi hadde til kampen mot dem. Selv om vi har slått dem to ganger, føler jeg at vi har mye å lære av Tyskland. Han bor i Mainz, og hvis jeg er der kan jeg stikke innom og ta en kopp kaffe. Han er en god kollega, sier Johansen.

- VM er veldig spillerutviklende

Det vil neppe skade norsk spillerutvikling at man får oppleve et VM-sluttspill, heller.

Kampene vises på TV stort sett over hele verden, det er allerede solgt over 100.000 billetter, og arrangementet er massivt. Det norske laget fraktes rundt med politieskorte når de skal på trening og kamp, sikkerheten er streng og FIFA praktiserer alle vanlige regler og retningslinjer som ved seniormesterskap.

Det er med andre ord en ny erfaring for samtlige av de norske spillerne i VM-troppen.

- Jeg tror det er veldig spillerutviklende. Det er veldig interesse og trykk rundt VM, og kampene spilles på store arenaer med rundt 15.000 tilskuere. De fleste i troppen vår ønsker seg til en topp 5-liga, og dette er et veldig fint steg på den stigen der, sier Johansen.

Norges kamp mot Uruguay har avspark 20.30. Kampen vises på NRK 3.

