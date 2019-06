Etter Reims-corner har Norge Nice-dødballer på lur

Martin Sjögren synes det var moro at Norge åpnet målkontoen i VM med en dødball som har vært en spesialitet i vertsbyen Rennes. Han lover flere dødballvarianter i onsdagens storkamp mot Frankrike. Her er han under trening i Cannes. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)