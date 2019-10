Etter VM-dramaet dro Gjert frem mobilen og viste pressen et bilde: - Hva f**n skal vi gjøre

Gjert Ingebrigtsen innrømmer at han er usikker før finalen på 1500-meter.

DOHA (Nettavisen): Det ble en ambivalent dag for Gjert Ingebrigtsen i Doha fredag. Sønnen Filip røk ut i semifinalen på 1500-meter, mens Jakob er klar for finale.

Gjert bekrefter at Filip var langt nede etterpå. Det ble ikke mange ordene far og sønn vekslet etter semifinalen.

- Det var ikke mye, sukker trenerpappaen.

Ingebrigtsen-leiren klør seg i hodet etter semifinalen. Ingen har noe godt svar på hvorfor det ble som det ble.

- Reagerer på mye rart

Det eneste som er sikkert er at Filip ikke fikk ut potensialet sitt. Kan det ha vært doblingen av distanser som ligger bak?

- Filip har en helt annen sensitivitet (enn brødrene). Han reagerer på veldig mye rart, sier Gjert.

- Som lufta her nede?

- Nei, ikke det, men som vi så i Berlin i fjor. Da fikk han antibiotika og hele kroppen slo seg vrang i 14 dager. Ting som er normalt for alle andre er ikke normalt for Filip, sier Gjert.

I pressesonen etter semifinalen sa Filip at han ble overrasket over at kroppen stivnet og ikke responderte som ønsket på oppløpet.

Det samme ble Gjert.

- Vi ble overrasket og han ble overrasket. Det var som lyn fra klar himmel, og ingenting tydet på at dette skulle skje, verken i går eller på oppvarming. Han skjønner det rett og slett ikke, sukker Gjert.

Team Ingebrigtsen-treneren mener uansett at VM kan gi nyttige svar for fortsettelsen. OL i Tokyo har vært et hovedmål lenge, og avholdes kommende sommer.

- Dette er like mye en test for OL neste år, både når det gjelder det medisinske og alt. Det er veldig greit å se hva som virker, sier han.

- Når skal dere evaluere og gå gjennom hvordan han har respondert med tanke på OL?

- Vi kommer nok ikke til å la dette være den eneste testen. Det kan godt være at vi reiser til Kina og kjører et innendørsløp for å få mer erfaring. Vi må være villige til å gjøre ting på en annen måte, sier han.

Dro frem mobilen: - Hva faen skal vi gjøre

Gjert innrømmer at de ikke vet helt hvordan opplegget rundt dette mesterskapet vil slå ut for Jakob i finalen.

Om kun to dager er det finale i Doha.

- Vi er på ukjent farvann på alle områder. Det kommer nok til å gå på magefølelsen, sier Gjert om opplegget frem mot finalen søndag kveld.

- Dere kan få se dagen i morgen. Vil dere se det? spør han journalistene.

Så tar Gjert opp mobiltelefonen og finner dagsplanen til Team Ingebrigtsen for lørdag.

- Jeg trenger ikke lese høyt, for den er relativt kort. Nå skal jeg vise hvor eksperimentell og sprø den er. Ser dere der det står lørdag? Der står det TBD (to be decided). Vi har ikke peiling, sier Gjert og ler høyt.

- Hva faen skal vi gjøre i morgen. Det må vi tenke litt på. Dette er helt nytt for oss på alle mulige vis, humrer han videre.

- Er det også litt gøy å ha en finale som et eksperiment?

- Jeg føler ikke at finalen er et eksperiment, det vil være en løpskonkurranse. Men hele pakken er et eksperiment, sier Gjert.

- Var dette et skremmeskudd for tanken på doble også i OL?

- For Filip må vi gå mer gjennom og prøve å bli enig med oss selv hva som skjedde. Det er ikke uten videre at doblingen er skyld i det. Det var ikke han som gikk all in på 5000-meteren, det var Jakob, påpeker Gjert.

- Med tanke på at dette ble et skuffende mesterskap for Filip, kommer dere til å gjøre noen endringer i måten dere trener eller jobber på frem mot OL?

- Det er ikke en beslutning vi kan ta nå. Det kan godt være vi gjør individuelle tilpasninger, sier Gjert til Nettavisen.

Finalen starter søndag 18.40.

